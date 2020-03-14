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الرئيسية | مال وأعمال | منع التجمعات لا يهمّ أنشطة اقتصاديّي القطاع الخاص

منع التجمعات لا يهمّ أنشطة اقتصاديّي القطاع الخاص

منع التجمعات لا يهمّ أنشطة اقتصاديّي القطاع الخاص
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 19:05

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن "منع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا لا يهم أنشطة الفاعلين الاقتصاديين الخواص ومستخدميهم".

وجاء في بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، "تنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم الفاعلين الاقتصاديين الخواص أن البلاغ الحكومي ليوم السبت 14 مارس، الذي تمنع بمقتضاه التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطتهم ومستخدميهم".

وأوضحت الوزارة، من خلال خرجتها، أن "الحالة الصحية الحالية للبلاد تسمح للمقاولات، التي تحترم الشروط الصحية الموصى بها، بممارسة عملها بشكل اعتيادي".

وحسب المصدر ذاته فإنه "يبقى وضع واحترام البروتوكول الصحي المنصوص عليه في الشركات، الذي أعدته وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمريْن إلزامييْن".

وأشارت وزارة الصناعة والاتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى أنه "بوسع المقاولات التي ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أن تربط الاتصال بخلية اليقظة الدائمة المحدثة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (...)".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغترب السبت 14 مارس 2020 - 19:15
شركات الكابلاج التي تمارس العبودية على أبناء الشعب + الأجور الهزيلة هل ستسمح بوقف نشاطها المدر لها للدخل ( لقاو علامن يحرثو فابور) قالها عمر : لو كان الفقر إنسانا لقتلته
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16
2 - الاستغلال في أبهى صوره السبت 14 مارس 2020 - 19:15
الإستغلال الرأسمالي للرأسمال البشري الفقير في أدهى تجلياته
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13
3 - مغربية حرة السبت 14 مارس 2020 - 19:16
ربي ينزل الشفاء من عندو ان شاءالله
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22
4 - قلم بدون حبر السبت 14 مارس 2020 - 19:23
الخوف كل الخوف من المسؤولين عن الشركات التي تشغل يد عاملة كبيرة تتجاوز الألف فرد من عدم التزام الشروط التي فرضتها وزارة التجارة من توفير الامكانيات الطبية اللازمة من كمامات و مواد مطهرة وغيرها للحيلولة دون انتشار المرض
لأنه لا قدر الله وانتشر هذا الفيروس بينهم فهنا ستكون الكارثة الله يستر جميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة
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3
5 - ابو حسام السبت 14 مارس 2020 - 19:39
وعلاش لي متوقفوش المعامل والشركات لمدة شهر او شهرين حتى يستقر الحال خصوصا ديال الكبلاج والنسيج وتعوضو العمال على ايام التوقف عن العمل باش نتفادو انتشار العدوى.وتبقى غير المعامل التي تنتج المواد الاستهلاكية اليومية وتزويدها بجميع اللوازم الصحية.
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