المغرب يوقف الربط الجوي مع 7 دول بسبب كورونا

هسبريس من الرباط

أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم السبت، توقيف الرحلات الجوية الرابطة بعدد من الدول، سواء تعلق الأمر بالذهاب أول الوصول.

ويتعلق الأمر بإيقاف الربط الجوي مع تركيا وسويسرا، والنمسا والدنمارك واليونان، إضافة إلى مملكتَي السويد والنرويج أيضا.

يضاف هذا التوقّف إلى ما سبق الإعلان عنه من الجانب المغربي بوقف الرحلات، ذهابا وإيابا، مع إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والجزائر.