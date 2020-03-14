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كُتّاب وآراء
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المغرب يوقف الربط الجوي مع 7 دول بسبب كورونا
السبت 14 مارس 2020 - 20:04
أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم السبت، توقيف الرحلات الجوية الرابطة بعدد من الدول، سواء تعلق الأمر بالذهاب أول الوصول.
ويتعلق الأمر بإيقاف الربط الجوي مع تركيا وسويسرا، والنمسا والدنمارك واليونان، إضافة إلى مملكتَي السويد والنرويج أيضا.
يضاف هذا التوقّف إلى ما سبق الإعلان عنه من الجانب المغربي بوقف الرحلات، ذهابا وإيابا، مع إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والجزائر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - oujdi السبت 14 مارس 2020 - 20:14
ولو جاء التعليق متأخر الحمد لله على كل حال خاص هاد القرار يكون فاش ظهرت الحالة فأروبا
2 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم السبت 14 مارس 2020 - 20:14
اللهم ارفع عنا هدا الوباء عاجلا وشفي جميع المرضى يار ارحم الراحمين
3 - مغربي قح السبت 14 مارس 2020 - 20:16
يجب غلق الحدود المغربية بصفة عامة مع ترك الرجوع فقط للأجانب والسياح العالقين بالمغرب فقط .
4 - لؤلؤة المغرب السبت 14 مارس 2020 - 20:17
اللهم إرفع عنا البلاء والوباء
اللهم إرفع مقتك وغضبك عنا
اللهم احفظنا ولا ترنا في أحبتنا مكروها أبدا
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات
اللهم احفظ بلادنا
اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارفع الغمة
إنك على كل شيء قدير..
اللهم إرفع مقتك وغضبك عنا
اللهم احفظنا ولا ترنا في أحبتنا مكروها أبدا
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات
اللهم احفظ بلادنا
اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارفع الغمة
إنك على كل شيء قدير..
5 - العنكبوت السبت 14 مارس 2020 - 20:21
زيد احبس اسيدي،اليوم قبل غدا،وما يكون غير الخير
6 - مغربية السبت 14 مارس 2020 - 20:23
نتمنا من السلطات ان تغلق كل الحدود و منع كل الرحلات على الاقل لمعرفة ماهي درجة انتشار الوباء في المغرب و التمكن من عزل المصابين و من احتكوا بهم
7 - adam السبت 14 مارس 2020 - 20:23
يجب فحص جميع المسافريين القادميين من أوروبا خلال هذا الشهر لكي نعرف عدد المصابيين للحد من هذا الوباء
8 - issam السبت 14 مارس 2020 - 20:25
و دبا لي مقطع التيكي أونلاين شنو يدير مشكيلة هادي
9 - محمد المنصوري السبت 14 مارس 2020 - 20:28
هذا التوقيف سيدفع الناس إلى الهجرة غير الشرعية
10 - خبير كروي السبت 14 مارس 2020 - 20:30
يا ربي السلامة كورونا و كوفيد 19 دقة وحدة . هدي شي عين ضربت المغرب
تعليق غير لائق
-15
11 - sakazoki akayno السبت 14 مارس 2020 - 20:32
في الصراحة هذه هي القرارات والا فلا ، ربي يعوض الخسائر ، المهم هو صحة المواطن أولى ، قرارات شجاعة جدا ، وكنحيي المسؤولين اللي اتخذوها ، يجب وضع مصلحة صحة المواطنين في سلم الاولويات فبدون مواطن لا معنى لمفهوم الدولة ,
تحياتي
تحياتي
12 - Rachid السبت 14 مارس 2020 - 20:48
هديك تركيا عند راسها مطورة بزاف .
العالم كامل يقر بالمصابين و هي ناكرة 5 ديال الحالات
الحمدلله حبس عليها غادي تكون غارقا اكثر من فرنسا
الله يشفي الجميع
العالم كامل يقر بالمصابين و هي ناكرة 5 ديال الحالات
الحمدلله حبس عليها غادي تكون غارقا اكثر من فرنسا
الله يشفي الجميع
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