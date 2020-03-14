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الرئيسية | مال وأعمال | تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وعدّة بلدان عربيّة

تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وعدّة بلدان عربيّة

تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وعدّة بلدان عربيّة
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 20:14

قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إنه قد تقرّر إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب وكل من مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والأردن.

ويتعلق الأمر بالمبادرات الرامية إلى تطويق انتشار فيروس كورونا والحيلولة دون وصول مصابين به إلى تراب المملكة، إذ يهم الإجراء رحلات الوصول والمغادرة.

كما أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم السبت، توقيف الرحلات الجوية الرابطة بعدد من الدول، في الاتجاهين معا.

ويتعلق الأمر بإيقاف الربط الجوي مع تركيا وسويسرا، والنمسا والدنمارك واليونان، إضافة إلى مملكتَي السويد والنرويج أيضا.

يضاف هذا التوقيف إلى ما سبق الإعلان عنه من الجانب المغربي بوقف الرحلات، ذهابا وإيابا، مع إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والجزائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - لؤلؤة المغرب السبت 14 مارس 2020 - 20:20
اللهم إرفع عنا البلاء والوباء
اللهم إرفع مقتك وغضبك عنا
اللهم احفظنا ولا ترنا في أحبتنا مكروها أبدا
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات
اللهم احفظ بلادنا
اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارفع الغمة
إنك على كل شيء قدير..
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33
2 - oujdi السبت 14 مارس 2020 - 20:23
مخاصناش قاع اللي يدخل علينا كل واحد يشد بلاد اللي فيها حتى تنتهي هاد الحالة
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15
3 - محمد السبت 14 مارس 2020 - 20:24
ممتاز. اللهم اشف الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين
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18
4 - محمد المنصوري السبت 14 مارس 2020 - 20:25
منع الرحلات الجوية و البحرية قد يأدي إلى الهجرة الغير الشرعية و هذا ما يجب الانتباه له.
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-23
5 - حاميدو السبت 14 مارس 2020 - 20:26
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه....
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9
6 - العبدي السبت 14 مارس 2020 - 20:38
قرار صائب في محله ، فالعديد من الدول العربية الشقيقة لديها خطوط جوية ساخنة من و إلى إيران كالبحرين و سلطنة عمان و الكويت و سوريا و لبنان و قطر بحكم اعتناق بعض مواطنيهم للمذهب الشيعي هداهم الله ، زد على ذلك مواطني السعودية الذين يستعملون مطارات هاته الدول كمحطات لاستبدال الطائرات باتجاه ايران ، للعلم فإيران هي ثالث دولة تعاني من جائحة كورونا بعد الصين و ايطاليا ( إن صدقنا الارقام الرسمية لأصحاب العمائم ) ،،،
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8
7 - حسن السبت 14 مارس 2020 - 20:39
الدول المذكورة هي التي بادرت بغلق حدودها لما الكذب على المغاربة
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-5
8 - Ossam السبت 14 مارس 2020 - 20:42
وقف الطيران في الاتجاهين لأي مده؟
الشخص المسؤول عن اتخاذ مثل هذه القرارات يحب ان يحدد المدة مثل كل دول العالم بمده يمكن ان تمدد او يتم تقصيرها حسب الأحوال.
انما يترك عباد الله في حيرة و قلق هكذا معناه انه شخص غير كفء لتولي منصبه لما يتركه قراره من تأثير سيئ على آلاف من الناس.
للاسف مسؤولين في مناصب ما يستاهلو خلاصهم اللي كاتيخلصوه حسبي الله و نعم الوكيل في الجهلة أمثالهم خلتونا ضحكة وسط دول العالم
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-4
9 - عبد البر السبت 14 مارس 2020 - 20:43
رائع رائع مزيان هاذ الشي بالفعل المغرب واخا تاخر في هذه اليومين قام بمجهود ممتاز
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5
10 - بن يوسف السبت 14 مارس 2020 - 20:45
مازالت دول متفشي فيها العدوى أكثر من بعض الدول المذكورة في التقرير لم يعلن تعليق الرحلات معها
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3
11 - نورا السبت 14 مارس 2020 - 20:51
انا راجلي غذا عندو الطيارة فصباح من تركيا ل المغرب واش يقدر يدوز ؟ جاوبوني الله يجازيكم
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3
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