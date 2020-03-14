تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وعدّة بلدان عربيّة

هسبريس من الرباط

قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إنه قد تقرّر إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب وكل من مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والأردن.

ويتعلق الأمر بالمبادرات الرامية إلى تطويق انتشار فيروس كورونا والحيلولة دون وصول مصابين به إلى تراب المملكة، إذ يهم الإجراء رحلات الوصول والمغادرة.

كما أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم السبت، توقيف الرحلات الجوية الرابطة بعدد من الدول، في الاتجاهين معا.

ويتعلق الأمر بإيقاف الربط الجوي مع تركيا وسويسرا، والنمسا والدنمارك واليونان، إضافة إلى مملكتَي السويد والنرويج أيضا.

يضاف هذا التوقيف إلى ما سبق الإعلان عنه من الجانب المغربي بوقف الرحلات، ذهابا وإيابا، مع إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والجزائر.