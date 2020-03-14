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كُتّاب وآراء
تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وعدّة بلدان عربيّة
قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إنه قد تقرّر إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب وكل من مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والأردن.
ويتعلق الأمر بالمبادرات الرامية إلى تطويق انتشار فيروس كورونا والحيلولة دون وصول مصابين به إلى تراب المملكة، إذ يهم الإجراء رحلات الوصول والمغادرة.
كما أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم السبت، توقيف الرحلات الجوية الرابطة بعدد من الدول، في الاتجاهين معا.
ويتعلق الأمر بإيقاف الربط الجوي مع تركيا وسويسرا، والنمسا والدنمارك واليونان، إضافة إلى مملكتَي السويد والنرويج أيضا.
يضاف هذا التوقيف إلى ما سبق الإعلان عنه من الجانب المغربي بوقف الرحلات، ذهابا وإيابا، مع إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والجزائر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
اللهم إرفع مقتك وغضبك عنا
اللهم احفظنا ولا ترنا في أحبتنا مكروها أبدا
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات
اللهم احفظ بلادنا
اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارفع الغمة
إنك على كل شيء قدير..
الشخص المسؤول عن اتخاذ مثل هذه القرارات يحب ان يحدد المدة مثل كل دول العالم بمده يمكن ان تمدد او يتم تقصيرها حسب الأحوال.
انما يترك عباد الله في حيرة و قلق هكذا معناه انه شخص غير كفء لتولي منصبه لما يتركه قراره من تأثير سيئ على آلاف من الناس.
للاسف مسؤولين في مناصب ما يستاهلو خلاصهم اللي كاتيخلصوه حسبي الله و نعم الوكيل في الجهلة أمثالهم خلتونا ضحكة وسط دول العالم