24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد (5.00)

  2. النقش على خشب العرعار بالصويرة .. صناعة عريقة تواجه الاندثار (5.00)

  3. هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟ (5.00)

  4. نهاية كورونا بالصين (5.00)

  5. رصيف الصحافة: تهريب "الكمامات الطبية" يجر مهربين إلى القضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يبعد طائرات كندا والبرازيل ودول إفريقية

المغرب يبعد طائرات كندا والبرازيل ودول إفريقية

المغرب يبعد طائرات كندا والبرازيل ودول إفريقية
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 20:20

ذكر بلاغ رسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مساء اليوم السبت، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية، حتى إشعار آخر، مع السينغال وموريتانيا والنيجر ومالي والتشاد وكندا والبرازيل.

وذكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن الرباط أبلغت الدول المعنية بهذه الإجراءات مسبقا، مستعملة في ذلك الطرق الدبلوماسية.

كما قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إنه تقرّر إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب وكل من مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والأردن.

ويتعلق الأمر بالمبادرات الرامية إلى تطويق انتشار فيروس كورونا والحيلولة دون وصول مصابين به إلى تراب المملكة، إذ يهم الإجراء رحلات الوصول والمغادرة.

كما أعلنت السلطات المغربية توقيف الرحلات الجوية الرابطة بعدد من الدول الأخرى، ويتعلق الأمر بتركيا وسويسرا، والنمسا والدنمارك واليونان، إضافة إلى مملكتَي السويد والنرويج.

يضاف هذا التوقيف إلى ما سبق الإعلان عنه من الجانب المغربي بوقف الرحلات، ذهابا وإيابا، مع إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والجزائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - وسيم السبت 14 مارس 2020 - 20:31
يجب توقيف طيران القادم من الولايات المتحدة لان عدد كبير لاصابات والوفيات وعدد كبير من ولايات اعلنت حالة الطوارىء كدللك النرويج والسويد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
2 - Samir السبت 14 مارس 2020 - 20:31
قرارات صائبة كما أنه كان يجب تطبيق الحجر الصحي لأسبوعين على كل الوافدين إلى المغرب عند اكتشاف الفيروس شأنهم شأن الطلبة التي تم إجلائهم من الصين و تطبيق الحجر الصحي عليهم، فكما اكتشفنا كل الحالات المؤكدة داخل البلاد ولجت المغرب من خارج، كان يجب تطبيق الحجر الصحي كما مع الطلبة لتفادي البحث عنهم و رصدهم فيما بعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
3 - 93hamouda السبت 14 مارس 2020 - 20:32
إنها الهمجية في القرار وتسرع والإسائة للمغرب إن كان خوف من كورنا يرعب فعلى المغرب أن يحترم الأجانب والجالية التي تفاجأة بالقرار بين ليلة وظحاها فليقطع إن أراد ولكن يترك مدة ثلاث أيام من أراد العودة الى أهلهم وأبنا ئهم فمن الجالية من كانو في الطريق من فرنسا وإطاليا وسمعو الخبر منهم من وصل إلى الجزيرة الخظراء لاحولة ولا قوة إلا بالله بلاد غادي بدفعة لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-93
4 - GALA السبت 14 مارس 2020 - 20:32
هذه الإجراءات الوقاءية ضرورية رغم الخسائر المادية الناجمة عنها. نسأل الله السلامة لنا وللبشرية جمعاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
5 - mjalwake fnew york السبت 14 مارس 2020 - 20:35
donc, c est l etat de siege,mais c,est resonable
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - مدوخ السبت 14 مارس 2020 - 20:39
قرار صاءب يجب محاصرة كرونا وتحصين البلاد .هذه الطريقة فعالة لإضعاف الفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - سعيد السبت 14 مارس 2020 - 20:41
أنَّ البقاء رخصةٌ، والخروج رخصةٌ، فمن كان في الوباء، وأصيب، فلا فائدة من خروجه، وهو بخروجه ينقل المرض إِلى النَّاس الأصحَّاء، ومن لم يُصَبْ فإِنَّه يرخَّص له في الخروج من باب التَّداوي على ألا يخرج النَّاس جميعاً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - Covid 19 السبت 14 مارس 2020 - 20:47
الى المغاربة المهاجرين الذين كانوا في طريقهم الى المغرب وفوجئوا بقرار تعليق الرحلات، بالفعل نقدر شعوركم والضرر الذي تعرض له العديد من المهاجرين، لكن في المقابل الضرر الذي سيلحق بشعب اكمله اكثر بكثير من تضرر افراد قلة، فان تعارضت المصالح فالاولى دفع الضرر الجماعي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
9 - Covid-19 السبت 14 مارس 2020 - 20:48
إلى التعليق رقم 3 حمودة: مبقاوش فيك المغاربة الدراوش الي فيلادهوم كانو فآمان حتى جاهوم المرض في الطيارة... من بقى عالقا فلينتظر، اما ترك المجال مفتوح 3 ايام كما تقول، فو استهتار وعدم الإدراك بخطورة الوضع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - slaoui السبت 14 مارس 2020 - 20:50
الى السيد 93hamouda أي همجية تتكلم عنها واي جالية تدافع عنها للدخول لتراب البلاد اراك لا تبالي بما يقع في العالم
كل مريض يبقى في البلد الذي يأويه ألا ترى كل البلاء المصابين قدموا من الخارج وتريد أن نزيد الطين بلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - Mosi السبت 14 مارس 2020 - 20:51
اجراءات صائبة جدا...
يجب اخد نفس القرار بالنسبة لأمريكا.
كان يجب تطبيق الحجر الصحي على كل داهل الى البلد لمدة 15 يوما على الأقل متذ ان وصل الفيروس الى اوروبا.
افضل خطة لتطويق الفيروس هي العزل الصحي.
بالنسبة للمهاجرين الذين كانو في اوروبا او الذين زاروها في الايام الماضية ان يخضعوا انفسهم لحجر لاسبوعين مراعاة لمصلحتهم اولا ثم لمصلحة عوائلهم و مصلحة الشعب و الوطن.
هناك العديد من الجاهلين من الجالية الذين لا يستسيغون هذه الاجراءات بخطابات اقرب للإبتزاز منها للعتاب...لهؤلاء اقول لهم...ا ليست اوروبا تملك رعاية صحية افضل مليون مرة من المغرب...ا ليست اوروبا لها بنية تحتية افضل مليون مرة..فلماذا تتهافتون للعودة للمغرب الذي ان انتشر فيه الفيروس فانتم و نحن و الوطن هالكون جميعا....
القليل من الوعي و التعقل....نحن لا نرفضكم ولكن من الاجرام ان تأتوا الى الوطن بفيروس قاتل....
نطلب من الله السلامة و العافية و ان ينجينا جميعا من هذه المحنة.
التزموا بتوجيهات الجهات الطبية و السلطات و اكثروا من النظافة و الركون الى البيت ومراقبة صحتكم عن كتب و الأكل البلدي الجيد والصحي والفيتامينات.
والله المستعان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
12 - REMARQUE! السبت 14 مارس 2020 - 20:59
والله لأكاد أجزم أن هذا الوباء هو عقوبة لحكام سويسرا،وغيرها من الأنظمة الطاغية، وجواسيسها المنتشرين حول العالم كله،و جيشها،شرطتها...

لقد طور هذا الكيان المصطنع، في قلب أوربا، سلاحا بيولوجيا فتاكا،عبارة عن غاز سام، لفائدة الجيش والشرطة في جنوب إفريقيا،خلال عقود الأبارتايد، لايقتل إلا السود دون البيض!!!

وطورت وتطور أيضا أسلحة فتاكة لفائدة الكيان الصهيوني. إنه الثلاثي المعروف...!

وهاهي اليوم عاجزة أو لاتريد صنع لقاح لهذا الوباء العالمي الفتاك !رغم أن لها جميع الوسائل العلمية والمادية لفعل ذلك! مع شركائها وحلفائها الأمريكان والصهاينة !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
13 - مواطن غيور. الوطن السبت 14 مارس 2020 - 21:03
السلام عليكم
على الدولة وقف جميع الرحلات لمدة شهر، حتى تنقشع الأجواء .
ثانيا تشجيع المنتوج المحلي و إيقاف الإستتيراد حتى تتطور الصناعة المحلية و أولها "سامير"
ثالثا تعويض الناس المتضررين من تبعات الوقف و لو رمزيا بتخفيض الظريبة او الإعفاء ، مع تسهيلات لأداء أقساط القروض.
كورونا غاتمشي البقاء للوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - البيضاوي السبت 14 مارس 2020 - 21:08
لقد فات الأوان. في فاتح مارس قل أوقفوا الدراسة والحجر الصحي لأسبوعين لكل الوافدين على المملكة برا و بحرا ولكن لا يتم ذلك . اما. الآن فيجب الانتقال مباشرة إلى المرحلة الحاسمة وإلزام كافة المواطنين منازلهم ولا يتم الخروج إلى الضرورة القصوى مع ارتداء الكمامات إجبارية وخاصة نوع kn95 kn94 kn90 . أو على الأقل ما تيسر. اذا كنا نريد أن نقضي على الفيروس في فاتح شعبان أن شاء الله . فما عدا هذه الإجراءات فلم تجدي نفعا وسيزيد الفيروس في الإنتشار و التوسع وكذلك الأزمة الاقتصادية والاجتماعية . اللهم فرج عنا واشفي كل مريض وعافنا وارحمنا. آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - االبليد السبت 14 مارس 2020 - 21:11
قومو بما يمليه عليكم ضميركم في الازمات او في وقت الشدة ..علينااا تفادي الانتشار لقدر الله..الابتعاد عن الاماكن المكتضة..ونقول المكتضة كأنها اتت من فراغ ..نحن من نجعلها مكتضة نعم بحكم تقاليدنا..لكن نرجو من كل فرد فقض اتخاد الاحتياضات ..لم ناتي لنضبل علي الناس ونغالط في الامور او نهول... الوقاية اولا واخيرااا..تم بعدها وكان بلاجدر ان يكون قبل..تدخل جميع الفعاليات والجمعيات وقطاع خاص الكل ...والدولة في مقدمتهم علي السهر واليقضة القصوي وإتخاد اجرات في أوانها..نضلب الله العافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.