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كُتّاب وآراء
المغرب يبعد طائرات كندا والبرازيل ودول إفريقية
ذكر بلاغ رسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مساء اليوم السبت، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية، حتى إشعار آخر، مع السينغال وموريتانيا والنيجر ومالي والتشاد وكندا والبرازيل.
وذكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن الرباط أبلغت الدول المعنية بهذه الإجراءات مسبقا، مستعملة في ذلك الطرق الدبلوماسية.
كما قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إنه تقرّر إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب وكل من مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والأردن.
ويتعلق الأمر بالمبادرات الرامية إلى تطويق انتشار فيروس كورونا والحيلولة دون وصول مصابين به إلى تراب المملكة، إذ يهم الإجراء رحلات الوصول والمغادرة.
كما أعلنت السلطات المغربية توقيف الرحلات الجوية الرابطة بعدد من الدول الأخرى، ويتعلق الأمر بتركيا وسويسرا، والنمسا والدنمارك واليونان، إضافة إلى مملكتَي السويد والنرويج.
يضاف هذا التوقيف إلى ما سبق الإعلان عنه من الجانب المغربي بوقف الرحلات، ذهابا وإيابا، مع إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والجزائر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
كل مريض يبقى في البلد الذي يأويه ألا ترى كل البلاء المصابين قدموا من الخارج وتريد أن نزيد الطين بلة
يجب اخد نفس القرار بالنسبة لأمريكا.
كان يجب تطبيق الحجر الصحي على كل داهل الى البلد لمدة 15 يوما على الأقل متذ ان وصل الفيروس الى اوروبا.
افضل خطة لتطويق الفيروس هي العزل الصحي.
بالنسبة للمهاجرين الذين كانو في اوروبا او الذين زاروها في الايام الماضية ان يخضعوا انفسهم لحجر لاسبوعين مراعاة لمصلحتهم اولا ثم لمصلحة عوائلهم و مصلحة الشعب و الوطن.
هناك العديد من الجاهلين من الجالية الذين لا يستسيغون هذه الاجراءات بخطابات اقرب للإبتزاز منها للعتاب...لهؤلاء اقول لهم...ا ليست اوروبا تملك رعاية صحية افضل مليون مرة من المغرب...ا ليست اوروبا لها بنية تحتية افضل مليون مرة..فلماذا تتهافتون للعودة للمغرب الذي ان انتشر فيه الفيروس فانتم و نحن و الوطن هالكون جميعا....
القليل من الوعي و التعقل....نحن لا نرفضكم ولكن من الاجرام ان تأتوا الى الوطن بفيروس قاتل....
نطلب من الله السلامة و العافية و ان ينجينا جميعا من هذه المحنة.
التزموا بتوجيهات الجهات الطبية و السلطات و اكثروا من النظافة و الركون الى البيت ومراقبة صحتكم عن كتب و الأكل البلدي الجيد والصحي والفيتامينات.
والله المستعان.
لقد طور هذا الكيان المصطنع، في قلب أوربا، سلاحا بيولوجيا فتاكا،عبارة عن غاز سام، لفائدة الجيش والشرطة في جنوب إفريقيا،خلال عقود الأبارتايد، لايقتل إلا السود دون البيض!!!
وطورت وتطور أيضا أسلحة فتاكة لفائدة الكيان الصهيوني. إنه الثلاثي المعروف...!
وهاهي اليوم عاجزة أو لاتريد صنع لقاح لهذا الوباء العالمي الفتاك !رغم أن لها جميع الوسائل العلمية والمادية لفعل ذلك! مع شركائها وحلفائها الأمريكان والصهاينة !!!
على الدولة وقف جميع الرحلات لمدة شهر، حتى تنقشع الأجواء .
ثانيا تشجيع المنتوج المحلي و إيقاف الإستتيراد حتى تتطور الصناعة المحلية و أولها "سامير"
ثالثا تعويض الناس المتضررين من تبعات الوقف و لو رمزيا بتخفيض الظريبة او الإعفاء ، مع تسهيلات لأداء أقساط القروض.
كورونا غاتمشي البقاء للوطن.