المغرب يبعد طائرات كندا والبرازيل ودول إفريقية

هسبريس من الرباط

ذكر بلاغ رسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مساء اليوم السبت، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية، حتى إشعار آخر، مع السينغال وموريتانيا والنيجر ومالي والتشاد وكندا والبرازيل.

وذكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن الرباط أبلغت الدول المعنية بهذه الإجراءات مسبقا، مستعملة في ذلك الطرق الدبلوماسية.

كما قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إنه تقرّر إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب وكل من مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والأردن.

ويتعلق الأمر بالمبادرات الرامية إلى تطويق انتشار فيروس كورونا والحيلولة دون وصول مصابين به إلى تراب المملكة، إذ يهم الإجراء رحلات الوصول والمغادرة.

كما أعلنت السلطات المغربية توقيف الرحلات الجوية الرابطة بعدد من الدول الأخرى، ويتعلق الأمر بتركيا وسويسرا، والنمسا والدنمارك واليونان، إضافة إلى مملكتَي السويد والنرويج.

يضاف هذا التوقيف إلى ما سبق الإعلان عنه من الجانب المغربي بوقف الرحلات، ذهابا وإيابا، مع إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والجزائر.