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الرئيسية | مال وأعمال | المقاولة ووحدات الانتاج غير معنية بمنع التجمعات

المقاولة ووحدات الانتاج غير معنية بمنع التجمعات

المقاولة ووحدات الانتاج غير معنية بمنع التجمعات
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 14:50

في بلاغ مشترك، أكدت كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني، اليوم الاثنين، أن المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بقرار منع التجمعات التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق.

وأوردت الوزارتان أنه تبعا للبلاغ الحكومي الصادر بتاريخ السبت 14 مارس 2020 القاضي بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وعلى غرار القطاع العام، فإن "المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بهذا الإجراء، بل هي مدعوة للمساهمة في المجهود الوطني للحد من تداعيات هذا الفيروس".

وشدد البلاغ على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات وفضاءات العمل، داعيا المقاولات والوحدات الإنتاجية وكافة الأجراء إلى الحرص على احترام كافة التعليمات والنصائح؛ ومنها على الخصوص توفير المقاولة لمواد النظافة الكافية لاستعمال كل الأجراء في كل فضاءات العمل، والعمل على تنظيف أماكن العمل بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة (ماء جافيل).

كما شددت على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار مع تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقي في حالة العطس أو السعال، وتجنب الملامسة والاحتكاك بالأشخاص والحرص على تهوية أماكن العمل والعمل على احترام مسافة كافية بين الأشخاص أثناء الاشتغال وتفادي الحضور إلى أماكن العمل من كل أجير تظهر عليه أعراض المرض (ارتفاع درجة الحرارة - ضيق التنفس – السعال...).

وأكدت الوزارتان أن اللجنة المركزية لليقظة المشكلة على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتلك المشكلة على صعيد مديرية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني وكذا المديريات الجهوية والإقليمية للوزارتين تظل رهن إشارة المقاولات والوحدات الانتاجية وكافة الأجراء عند الاقتضاء لمواكبتهم وتقديم الإرشادات اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 15:06
يجب التوقف في أقرب وقت، كيف يعقل كل شركة لديها على الاقل 1000عامل في مكان واحد
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2 - سجلماسي الاثنين 16 مارس 2020 - 15:08
سياسة كبرها تصغار هي لخاصة دابا. نسدو كلشي هاد 2 اسابيع ولو اقتدى الامر استعمال الامن والجيش.
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3 - انسان الاثنين 16 مارس 2020 - 15:12
حنا صحاب القطاع الخاص لسنا انسان ليس لنا الحق في العمل وفق ظروف تريح العامل نحن اكتر عرضة كيف لشركة تضم ٥٠٠٠٠ حنا الغلعة على ولادنا و وليدينا قاتلانا
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4 - soumia الاثنين 16 مارس 2020 - 15:16
المشكل اللي واقع دابا الناس بزاف حبسوهم من الخدمة ديالهم اللي عندهم قروض في الابناك والقروض الصغري اللي كايخلص الكرا اللي ماعندوش الفلوس باش ياكل مافكرتوش ليه
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5 - مصطفى الاثنين 16 مارس 2020 - 15:23
يمكن لدولة اجبار الشركات لتوفير المبيت والأكل للعاملات والعمال وعدم مغادرة الشركة إلا للضرورة ودالك ببناء خيام متلا
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6 - amani الاثنين 16 مارس 2020 - 15:29
بالنسبة للامهات ال خدامات فالقطاع الخاص اشنو الحل انا عندي بنتي عندها عامين و ما كاين ال يشدها لي والزوج ديالي حتى هو فالقطاع الخاص معرفت ما ندير اشنو الحل؟؟
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7 - عبدالله الاثنين 16 مارس 2020 - 15:35
كما قلت سابقا لا داعي للخوف انما هي سياسة رابح خاسر هنا في مدينة سلا لا نهتم بهاذا المرض
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8 - hamza tolbi الاثنين 16 مارس 2020 - 15:36
حنا نموتو هانيا موهيم هوا شركات ماي حابسوش والله يخد فيكوم الحق
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9 - إسلام الاثنين 16 مارس 2020 - 15:38
وجب على الدولة المزيد من التوضيحات ليستفيذ عامة الشعب مثلا : هل الشركات الصغرى، الموثقون المهندسون، الشركات الصغرى يواصلون العمل أم يلتزمون منازلهم...
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