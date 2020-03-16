24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3413:4117:0119:3920:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)

  2. "تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)

  3. المغرب يشرع في تعقيم الفضاءات العمومية من أجل محاصرة "كورونا" (5.00)

  4. الملك يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء "كورونا" (5.00)

  5. "خلّيك فدارك" .. حملة تنادي بملازمة المنازل للوقاية من "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "العمل عن بعد" .. الحكومة ترمي الكرة في ملعب مسيري المقاولات

"العمل عن بعد" .. الحكومة ترمي الكرة في ملعب مسيري المقاولات

"العمل عن بعد" .. الحكومة ترمي الكرة في ملعب مسيري المقاولات
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 15:31

هل سيقرر المغرب مطالبة المقاولات في القطاع الخاص بالسماح للأجراء بالاشتغال عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة؟.

هسبريس نقلت هذا السؤال إلى أكثر من مسؤول حكومي، لمعرفة إن كان الأمر سيدخل في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، فكان الجواب أن الحكومة لا يمكنها أن تذهب في هذا التوجه، مؤكدين أن "المسألة مرتبطة ببنية المقاولات ومدى قدرتها على ضمان استمرار اشتغالها".

ورمت الحكومة الكرة في ملعب مسيري المقاولات، إذ أشارت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن هذا التدبير "سيخضع للنقاش بين ممثلي الأجراء والنقابات في المقاولات من جهة، ومسيري هذه المؤسسات من جهة ثانية".

وفي هذا الصدد أكدت الحكومة حسب المعطيات ذاتها أن التوجيهات التي قدمت لمسؤولي التشغيل جهويا وإقليميا هي الحفاظ على المناصب الشغل في هذه الظروف، مشددة على ضرورة رفض استغلال هذه الظرفية لتسريح الأجراء من جهة أو الإضرار بالمقاولات من جهة ثانية.

وكانت كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني أعلنتا في بلاغ لهما أن المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، مشيرا إلى أنها "مدعوة للمساهمة في المجهود الوطني للحد من تداعيات هذا الفيروس".

وأكدت الوزارتان على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات وفضاءات العمل، لتدعو المقاولات والوحدات الإنتاجية وكافة الأجراء إلى الحرص على احترام كافة التعليمات والنصائح، مبرزتين أن اللجنة المركزية لليقظة المشكلة على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وتلك المشكلة على صعيد مديرية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني، وكذا المديريات الجهوية والإقليمية للوزارتين -كل حسب اختصاصه- تبقى رهن إشارة المقاولات والوحدات الإنتاجية وكافة الأجراء عند الاقتضاء لمواكبتهم وتقديم الإرشادات اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - aziz الاثنين 16 مارس 2020 - 15:37
يارب غير يديرها بنتي كتمشي تخدم فالبنك كنبقا مشوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - CORONA الاثنين 16 مارس 2020 - 15:39
IL FAUT STOPPER LE TRAVAIL ET ARRETER LES SOCIETES !!!! ILS ATTENDENT QU ONT SOIENT TOUS CONTAMINES PAR CE VIRUS OU QUOI !!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - خدوج الاثنين 16 مارس 2020 - 15:43
التخبط والارتجالية والحكومة تلقي بعجزها وفلسها على الصغار، من المفروض أن تملك إجراءات بديلة وقت الأزمات لا بأن تصدر بلاغات لتلقي وتثقل كاهل من لا يملكون إمكانيات مادية ولوجستيكية كما تفعل وزارة التعليم ، قاليك التعليم عن بعد ، هل وقفت على الانحطاط الأخلاقي لتلاميذ أو دخلاء على أساتذة وهما يصورون مباشرة دروسهم بكل تفان ومسؤولية ، قلناها مرارا الانسان ينقرض من المغرب وأجيال فيروسية تتكاثر مع الوقت وسنعيش أياما أسوأ من كورونا بسبب الانحطاط الأخلاقي والعقلي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - إبن المملكة الاثنين 16 مارس 2020 - 15:44
لا أظن ذلك لأن أصحاب الشركات العابرة للقارات أذكياء جدا ... لهذا يتركون المغاربة يسيرون هاذه المقاولات بالرغم أن تسيير المغربي تنقصه في غالب الأحيان تنقصه الجودة و يغلب عليه طابع التعالي و الديكتاتوىية و السب و الشتم ... حتى بالنسبة لمراكز النداء فأغلب الأماكن و العمارات مكترات وليست تملكها هاذه الشركات ... خدم معانا أو سير تشومي ...هاذشي لي غا يكون ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مهاجر الاثنين 16 مارس 2020 - 15:44
سيتم إغلاق جل الشركات وستعطى الأوامر للجيش لتاطير المواطنين لمدة ثلاثة أو أربع أسابيع انتظروا القرار الثلاثاء أو الاربعاء، وسيكون قرار صاءب في صالح الوطن للحد من انتشار الفيروس واطلب من جميع الناس التضامن فيما بينهم حبذا لو أن الذي بإمكانه مساعدة المحتاج بقفة تسد رمق اسرته وحتى الناس لي كارين للعاملين مفيها باس تسامح فشهر تعاون به حتى لا تتازم اوضاع المجتع،ويساهم الكل في تجاوز هذه المرحلة العصيبة على البشرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - Driss الاثنين 16 مارس 2020 - 15:45
هذا يسمى حكومة غير كفؤة. يلقي مسؤولية مخاطر الموت على الشركات. سيكون الأمر ممتعا عندما يحين دور البنوك التي ستفلس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - نصيحة لله الاثنين 16 مارس 2020 - 15:49
جيد ممتاز وقرارات سريعة وجريئة باغلاق المقاهي والجميع التجمعات ومن بينها المساجد لكن ما يحز في نفسي هو تلك العاملات اللواتي يعملن في معامل الخياطة والائي يحملن بطريقة غير انسانية في الشاحنات والحافلات مكدسين اكثر من السردين الم يفكر فيهن احد من المسؤولين ؟اتمنى ان يلتفتوا الى هاته الطبقة وان يحفظوا لهن كرامتهن دائما وابدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - !!!!! الاثنين 16 مارس 2020 - 15:51
أين هو الحل اذن؟؟عطلة إجبارية ام عطلة بدون اجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.