24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات
- قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
- الإعلان عن 129 وفاة جديدة بكورونا وسط إيران
- قصة اغتصاب غريبة
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
الملك يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء "كورونا" (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (249)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (173)
- "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب - (118)
- المغاربة يُصْبحون على انخفاض في أسعار المحروقات بدرهم واحد - (117)
- رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإفلاس يهدد شركات الطيران بحلول أواخر ماي
قال محللون من مركز "كابا" للطيران، الإثنين، إن معظم شركات الطيران قد تفلس بحلول نهاية ماي المقبل بسبب إلغاء الرحلات الجوية وتراجع أعداد الركاب الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكر المركز الذي يقع مقره في سيدني (أستراليا) في بيان أنه "في ظل تأثير فيروس كورونا المستجد وتدابير السفر المتعددة المفروضة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، من المحتمل أن تكون العديد من شركات الطيران قد أفلست بالفعل من الناحية التقنية أو على الأقل تخلفت بشكل كبير عن سداد التزامات ذات صلة بديونها".
وأشار "كابا"، وهي هيئة خاصة تدرس كل ما له صلة بقطاع الطيران، إلى أنه خارج الصين فقدت شركات الطيران الكبرى ما يصل إلى 50٪ من قيمتها في أسواق الأسهم.
وفي ما يتعلق بشركات الطيران الصينية، ذكر المركز أنها فقدت فقط ما يزيد قليلا عن 10٪ من قيمتها السوقية بفضل الدعم الحكومي، ورغم أن عدد الركاب انخفض بنسبة 84.5٪ خلال فبراير في العملاق الآسيوي.
وانتقدت "كابا" التنسيق الضعيف للحكومات، وعلى وجه الخصوص أعربت عن أسفها لقرار رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إلغاء الرحلات الجوية القادمة من أوروبا.
وقال المركز إن الإدارة الأمريكية "لم تبلغ حتى شركائها الأوروبيين مسبقا" بالقرار؛ وفي هذا الصدد، دعا إلى مزيد من التنسيق بين الحكومات وشركات الطيران، مذكرا بأن التداعيات ستكون "كارثية" على قطاع الطيران، وبشكل غير مباشر على السياحة.