الإفلاس يهدد شركات الطيران بحلول أواخر ماي

هسبريس - إفي

قال محللون من مركز "كابا" للطيران، الإثنين، إن معظم شركات الطيران قد تفلس بحلول نهاية ماي المقبل بسبب إلغاء الرحلات الجوية وتراجع أعداد الركاب الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز الذي يقع مقره في سيدني (أستراليا) في بيان أنه "في ظل تأثير فيروس كورونا المستجد وتدابير السفر المتعددة المفروضة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، من المحتمل أن تكون العديد من شركات الطيران قد أفلست بالفعل من الناحية التقنية أو على الأقل تخلفت بشكل كبير عن سداد التزامات ذات صلة بديونها".

وأشار "كابا"، وهي هيئة خاصة تدرس كل ما له صلة بقطاع الطيران، إلى أنه خارج الصين فقدت شركات الطيران الكبرى ما يصل إلى 50٪ من قيمتها في أسواق الأسهم.

وفي ما يتعلق بشركات الطيران الصينية، ذكر المركز أنها فقدت فقط ما يزيد قليلا عن 10٪ من قيمتها السوقية بفضل الدعم الحكومي، ورغم أن عدد الركاب انخفض بنسبة 84.5٪ خلال فبراير في العملاق الآسيوي.

وانتقدت "كابا" التنسيق الضعيف للحكومات، وعلى وجه الخصوص أعربت عن أسفها لقرار رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إلغاء الرحلات الجوية القادمة من أوروبا.

وقال المركز إن الإدارة الأمريكية "لم تبلغ حتى شركائها الأوروبيين مسبقا" بالقرار؛ وفي هذا الصدد، دعا إلى مزيد من التنسيق بين الحكومات وشركات الطيران، مذكرا بأن التداعيات ستكون "كارثية" على قطاع الطيران، وبشكل غير مباشر على السياحة.