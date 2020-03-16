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الرئيسية | مال وأعمال | محاسبون يطالبون بتمديد آجال التصاريح الضريبية

محاسبون يطالبون بتمديد آجال التصاريح الضريبية

محاسبون يطالبون بتمديد آجال التصاريح الضريبية
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 19:15

طالب الائتلاف الوطني للمحاسبين، في رسالة وجهها، اليوم الإثنين، إلى وزير الاقتصاد والمالية، بالتدخل العاجل من أجل تمديد آجال التصاريح الضريبية، "حتى يتسنى للمحاسبين والشركات إيداعها في ظروف عادية، خدمة للمصلحة العليا للوطن".

وكشفت الرسالة أن هذا الطلب "جاء إثر الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة جراء التداعيات الخطيرة وغير المسبوقة لوباء كورونا "كوفيد 19".

كما أوضح الائتلاف في رسالته أن هذه الظروف نتجت عنها "حالة ارتباك شديد على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة، ومنها مكاتب المحاسبة التي أصبحت تعيش ظرفا استثنائيا أثر بشكل خطير على الجو العام التي تجري فيه عملیات حصر حسابات المقاولات، وستكون نتائجها خطيرة إن لم تتدخل الوزارة الوصية من أجل تدارك الأخطار المحدقة بصحة موظفي وعمال مكاتب المحاسبة".

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1 - مغربي في ايطاليا الاثنين 16 مارس 2020 - 19:49
يجب المغرب اعفاء كل الكري الضريبة العام لكي المكتري لا يأدي شهرين لصاحب الشقة حتى الماء و الكهرباء يجب المغرب حتى هي تضحى معى الشعب لكى يحس الشعب ان الدولة....
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