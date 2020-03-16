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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يرخّص لحوالي مائة رحلة جوية استثنائية

المغرب يرخّص لحوالي مائة رحلة جوية استثنائية

المغرب يرخّص لحوالي مائة رحلة جوية استثنائية
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 17:15

أعلنت وزارة السياحة، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراء خاص هم على الخصوص الترخيص لحوالي مائة رحلة جوية استثنائية مكنت من عودة الآلاف من السياح الأجانب كانوا متواجدين بالمغرب نحو بلدانهم.

وهمّ الإجراء الرفع من طاقة الرحلات التجارية الأخيرة لشركة الخطوط الملكية المغربية ومن عدد الرحلات، وتعبئة كافة السلطات المختصة في عدد من مطارات المملكة، وتحسيس وكالات الأسفار وشركاتها الشريكة.

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