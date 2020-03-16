وزارة السياحة: المغرب لا يتصرف "وفق إملاءات"

هسبريس من الرباط

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن المغرب تعبأ لتيسير عودة السياح الأجانب بالمملكة نحو بلدانهم.

وأضافت الوزيرة، في تصريح صحافي، أنه تم وضع إجراء خاص يتمثل في الترخيص لما يقارب مائة رحلة خاصة مكنت من عودة عدة آلاف من السياح، والرفع من الطاقة الاستيعابية لآخر الرحلات الجوية التجارية للخطوط الملكية المغربية.

كما جرت حسب الوزيرة تعبئة كافة السلطات المختصة في العديد من المطارات، فضلاً عن تحسيس منظمي رحلات الأسفار والشركات الشريكة لها.

وأوردت العلوي أن "مبادرة المغرب تمت في إطار روح الحوار والمسؤولية تجاه هؤلاء السياح الأجانب"، مشددة على أن "المغرب لا يتصرف إطلاقا بناء على إملاءات من جهات أجنبية، بل يعامل السياح من كافة الجنسيات على قدم المساواة".

وخلصت الوزيرة إلى أن المملكة المغربية، التي اتخذت في وقت جد مبكر تدابير لمواجهة فيروس كورونا، كانت من ضمن البلدان الأوائل التي اتخذت تدابير احترازية ولكنها ضرورية، خاصة أن غالبية حالات الإصابة في المغرب كانت وافدة، ومعظمها من ثلاثة بلدان.

وكانت "تدوينة" على "تويتر" للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاقت انتقاداً واسعا من قبل مغاربة، إذ خاطب فيها السلطات المغربية بصيغة الأمر بالسهر على عودة الفرنسيين العالقين في المدن، وهو ما جر عليه غضباً عارماً.