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الرئيسية | مال وأعمال | وزارة السياحة: المغرب لا يتصرف "وفق إملاءات"

وزارة السياحة: المغرب لا يتصرف "وفق إملاءات"

وزارة السياحة: المغرب لا يتصرف "وفق إملاءات"
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 21:15

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن المغرب تعبأ لتيسير عودة السياح الأجانب بالمملكة نحو بلدانهم.

وأضافت الوزيرة، في تصريح صحافي، أنه تم وضع إجراء خاص يتمثل في الترخيص لما يقارب مائة رحلة خاصة مكنت من عودة عدة آلاف من السياح، والرفع من الطاقة الاستيعابية لآخر الرحلات الجوية التجارية للخطوط الملكية المغربية.

كما جرت حسب الوزيرة تعبئة كافة السلطات المختصة في العديد من المطارات، فضلاً عن تحسيس منظمي رحلات الأسفار والشركات الشريكة لها.

وأوردت العلوي أن "مبادرة المغرب تمت في إطار روح الحوار والمسؤولية تجاه هؤلاء السياح الأجانب"، مشددة على أن "المغرب لا يتصرف إطلاقا بناء على إملاءات من جهات أجنبية، بل يعامل السياح من كافة الجنسيات على قدم المساواة".

وخلصت الوزيرة إلى أن المملكة المغربية، التي اتخذت في وقت جد مبكر تدابير لمواجهة فيروس كورونا، كانت من ضمن البلدان الأوائل التي اتخذت تدابير احترازية ولكنها ضرورية، خاصة أن غالبية حالات الإصابة في المغرب كانت وافدة، ومعظمها من ثلاثة بلدان.

وكانت "تدوينة" على "تويتر" للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاقت انتقاداً واسعا من قبل مغاربة، إذ خاطب فيها السلطات المغربية بصيغة الأمر بالسهر على عودة الفرنسيين العالقين في المدن، وهو ما جر عليه غضباً عارماً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mounir الاثنين 16 مارس 2020 - 21:16
نعم كل ما تقومون به هي عبارة عن إملاءات تنفدونها باعتباركم معمرون جدد. وحتى تعينك هو املاء على الشعب المغربي الدي ينتخبك
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2 - بوجيدي الاثنين 16 مارس 2020 - 21:33
لا نشتغل بالتعليمات بل بالرومونت كونترول
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5
3 - spain الاثنين 16 مارس 2020 - 21:37
كتعطيو القيمة للاجانب.و السواح المغاربة المتواجدين باسبانيا راهم عايشين مثل المتشردين.لا سقف ياويهم ويعانون الجوع و البرد.اما السفارات فلم تعد ترد على مكالماتهم الهاتفية.
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6
4 - yanis الاثنين 16 مارس 2020 - 21:40
إلى كان بصح ماكتلقاوش الإملاءات علاش تفكرتو السياح الأجانب لي في المغرب ونسيتو السياح المغاربة لي حاصلين في الخارج مساكن مكرفسين كينعسو في المطارات ومالاقين ماياكلو
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5 - talha الاثنين 16 مارس 2020 - 21:43
وماذا عن السياح المغاربة العالقين بأوروبا؟ اقول السياح وليس الجالية. من يساعدهم في العودة إلى بلادهم.
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6 - مجرد سؤال الاثنين 16 مارس 2020 - 21:45
سؤال موجه للسيدة الوزيرة: عندما تقولين بأن
المغرب لا يتصرف "وفق إملاءات" فهل أنت نتأكدة فعلا مما تقولين ؟ '" واش تتكلمي من نيتك ؟" لا أظن ذلك !!!
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