24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/03/2020
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات
- قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (253)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (217)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (183)
- "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب - (119)
- رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب - (117)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
بنك المغرب يعد بالتزويد المستمر لشبابيك المصارف
الاثنين 16 مارس 2020 - 21:00
قال بنك المغرب إنه قام بالتنسيق مع القطاع البنكي ليتم تزويد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالعملة الائتمانية بشكل مستمر، بما يستجيب لحاجيات المواطنين.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه "أخذا في الاعتبار الوضع الحالي، عمل بنك المغرب على توفير ما يكفي من العملة الائتمانية لتغطية كافة الاحتياجات على الصعيد الوطني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - عبدلله نورس الاثنين 16 مارس 2020 - 21:06
الحمدلله هادا منش كنت خايف مبادرة في محلها
2 - إن وعد الله حق الاثنين 16 مارس 2020 - 21:07
الله احد الباس هدشي كيخلع اللههم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
3 - Youssef الاثنين 16 مارس 2020 - 21:08
تزويد المصارف ههههههه هادشي إلى المشغل دوز لينا أجرة هذا الشهر.
4 - خليلوفيتش الاثنين 16 مارس 2020 - 21:09
وماذا عن الموظفين؟ لا وقاية لاهم يحزنون هل هم من كوكب آخر ام معقمين ضد الفيروس من عند الله. هم ايضا لهم اسر و عائلات يخافون عليهم
5 - مواطن يحب الخير لبلاده الاثنين 16 مارس 2020 - 21:09
من فضلكم لا تنسوا تعقيم النقود المعدنية والورقية
6 - %%%% الاثنين 16 مارس 2020 - 21:12
pour ceux en chômage technique je ne vois pas comment cela peut aider si ils ne touchent pas leur salaire
7 - un papa الاثنين 16 مارس 2020 - 21:15
il faut aussi prévoir des mesures restrictives pour l'accès aux agences bancaires et orienter les clients vers les guichets automatiques les banques doivent laisser la cupidité de côté et devenir plus humaines
8 - Ibrahim الاثنين 16 مارس 2020 - 21:16
بقات في الأموال في البنوك بقات فالناس اللي تيصورو 70DH في النهار لا ما خدموش بسبب توقيف العمل من سيصرف على أبنائهم وكيف سيدفعون فواتير الماء والكهرباء والكراء حادݣين هي في غلق المدارس غلق المطاعم الدور سيأتي على العامل المسكين عامل البناء كمثال ......... إن قمتم بتوقيف العمل
9 - Naoual الاثنين 16 مارس 2020 - 21:20
Pourquoi nevpss reporter les prelevemts bancaire des credits a cause de la situation corona
Comment on v faire pour nourrire most enfants et le loyer polus reedal
Pourquoi on ne fait pas comme en France
Il faut aider le peuple marocain pour passer cette crise
Comment on v faire pour nourrire most enfants et le loyer polus reedal
Pourquoi on ne fait pas comme en France
Il faut aider le peuple marocain pour passer cette crise
10 - عروبي الاثنين 16 مارس 2020 - 21:24
لنا الله هو القادر يعاون عبده الضعيف. لا مال ولا عمل والحال صعبة. حتى ثمن الدواء الذي تأخذه أمي ليس موجودا. الأصعب من ذلك لا ماء صالح للشرب متوفر في البيوت ما نزال نشرب من عين وبئر مع الجفاف أصبحت غير نقية ولا كافية لتلبية حاجيات الساكنة من شرب وغسل وتصبين وشرب الماشية. الرجاء في الله والله يحد البأس
11 - farid الاثنين 16 مارس 2020 - 21:38
يجب تعقيم جميع الشبابيك الإلكترونية وباستمرار، أو بالأحرى استعمال الأشخاص للمطهر قبل سحبهم النقود
12 - فتيحة الاثنين 16 مارس 2020 - 21:39
نرجو ان يقوم البنك كذلك بتاجيل الاقتطاعات بالنسبة للموظفين
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13