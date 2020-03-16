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الرئيسية | مال وأعمال | بنك المغرب يعد بالتزويد المستمر لشبابيك المصارف

بنك المغرب يعد بالتزويد المستمر لشبابيك المصارف

بنك المغرب يعد بالتزويد المستمر لشبابيك المصارف
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 21:00

قال بنك المغرب إنه قام بالتنسيق مع القطاع البنكي ليتم تزويد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالعملة الائتمانية بشكل مستمر، بما يستجيب لحاجيات المواطنين.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه "أخذا في الاعتبار الوضع الحالي، عمل بنك المغرب على توفير ما يكفي من العملة الائتمانية لتغطية كافة الاحتياجات على الصعيد الوطني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عبدلله نورس الاثنين 16 مارس 2020 - 21:06
الحمدلله هادا منش كنت خايف مبادرة في محلها
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22
2 - إن وعد الله حق الاثنين 16 مارس 2020 - 21:07
الله احد الباس هدشي كيخلع اللههم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
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3 - Youssef الاثنين 16 مارس 2020 - 21:08
تزويد المصارف ههههههه هادشي إلى المشغل دوز لينا أجرة هذا الشهر.
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5
4 - خليلوفيتش الاثنين 16 مارس 2020 - 21:09
وماذا عن الموظفين؟ لا وقاية لاهم يحزنون هل هم من كوكب آخر ام معقمين ضد الفيروس من عند الله. هم ايضا لهم اسر و عائلات يخافون عليهم
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6
5 - مواطن يحب الخير لبلاده الاثنين 16 مارس 2020 - 21:09
من فضلكم لا تنسوا تعقيم النقود المعدنية والورقية
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6 - %%%% الاثنين 16 مارس 2020 - 21:12
pour ceux en chômage technique je ne vois pas comment cela peut aider si ils ne touchent pas leur salaire
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4
7 - un papa الاثنين 16 مارس 2020 - 21:15
il faut aussi prévoir des mesures restrictives pour l'accès aux agences bancaires et orienter les clients vers les guichets automatiques les banques doivent laisser la cupidité de côté et devenir plus humaines
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2
8 - Ibrahim الاثنين 16 مارس 2020 - 21:16
بقات في الأموال في البنوك بقات فالناس اللي تيصورو 70DH في النهار لا ما خدموش بسبب توقيف العمل من سيصرف على أبنائهم وكيف سيدفعون فواتير الماء والكهرباء والكراء حادݣين هي في غلق المدارس غلق المطاعم الدور سيأتي على العامل المسكين عامل البناء كمثال ......... إن قمتم بتوقيف العمل
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12
9 - Naoual الاثنين 16 مارس 2020 - 21:20
Pourquoi nevpss reporter les prelevemts bancaire des credits a cause de la situation corona
Comment on v faire pour nourrire most enfants et le loyer polus reedal
Pourquoi on ne fait pas comme en France
Il faut aider le peuple marocain pour passer cette crise
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10 - عروبي الاثنين 16 مارس 2020 - 21:24
لنا الله هو القادر يعاون عبده الضعيف. لا مال ولا عمل والحال صعبة. حتى ثمن الدواء الذي تأخذه أمي ليس موجودا. الأصعب من ذلك لا ماء صالح للشرب متوفر في البيوت ما نزال نشرب من عين وبئر مع الجفاف أصبحت غير نقية ولا كافية لتلبية حاجيات الساكنة من شرب وغسل وتصبين وشرب الماشية. الرجاء في الله والله يحد البأس
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14
11 - farid الاثنين 16 مارس 2020 - 21:38
يجب تعقيم جميع الشبابيك الإلكترونية وباستمرار، أو بالأحرى استعمال الأشخاص للمطهر قبل سحبهم النقود
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12 - فتيحة الاثنين 16 مارس 2020 - 21:39
نرجو ان يقوم البنك كذلك بتاجيل الاقتطاعات بالنسبة للموظفين
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13 - غريب الاثنين 16 مارس 2020 - 21:42
يجب تعقيم النقود كذلك..........
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