بنك المغرب يعد بالتزويد المستمر لشبابيك المصارف

هسبريس من الرباط

قال بنك المغرب إنه قام بالتنسيق مع القطاع البنكي ليتم تزويد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالعملة الائتمانية بشكل مستمر، بما يستجيب لحاجيات المواطنين.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه "أخذا في الاعتبار الوضع الحالي، عمل بنك المغرب على توفير ما يكفي من العملة الائتمانية لتغطية كافة الاحتياجات على الصعيد الوطني".