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كُتّاب وآراء
وحدة صناعية بوجدة تتوج زنيبر بجائزة في دبي
توّجت شركة كوكا كولا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حفل أقيم بدبي بالإمارات العربية المتحدة، المغربية غيثة زنيبر، الرئيس المدير العام لـ"ديانا هولدينغ".
ومنحت "كوكا كولا" جائزة لوحدة صناعية تابعة لشركة "أطلس بوتلينغ كومباني" تتواجد في مدينة وجدة، وهي ضمن مجموعة شركات "ديانا هولدينغ"، متخصصة في تعبئة قنينات المشروبات الغازية، وقد تم تتويجها بناء على أدائها في تخصصها الصناعي.
وتتوفر شركة أطلس التي توزع منتوجات "كوكا كولا" على وحدتين صناعتين متخصصتين في علب المشروبات الغازية؛ الأولى تتواجد في طنجة والثانية في وجدة، والوحدة التي في وجدة لها طاقة إنتاجية تصل إلى 28 ألف قنينة في الساعة.
وبعد هذا التتويج بأيام فقط، صُنّفت غيثة زنيبر ضمن قائمة "فوربس" لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2020، وحلّت في الرتبة 32، وهي التي تقود هولدينغ تبلغ إيراداته السنوية أكثر من 370 مليون دولار.