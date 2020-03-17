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كُتّاب وآراء
إحداث لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق بالمواد الطاقية
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أنه تقرر إحداث لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى الوطني، ومواكبة لمختلف الإجراءات المعلن عنها والمتخذة.
ويشارك في هذه اللجنة، التي يرأسها وزير الطاقة والمعادن والبيئة، كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، وستعقد اجتماعاتها بشكل دوري، مما سيمكن الرأي العام والفاعلين في القطاع من متابعة عملية تأمين السوق بالمواد الطاقية من الاستيراد إلى التوزيع والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا وتتخذ حاليا تضمن تزويد السوق الوطني بكل حاجياته الطاقية.