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الرئيسية | مال وأعمال | بنجلون يساهم بمليار درهم في صندوق تدابير كورونا

بنجلون يساهم بمليار درهم في صندوق تدابير كورونا

بنجلون يساهم بمليار درهم في صندوق تدابير كورونا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20

قررت مجموعة ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، التي يملكها المليونير المغربي عثمان بنجلون، المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وحسب ما علمت هسبريس، فإن المجموعة البنكية قررت أن تساهم بما مجموعه مليار درهم؛ وهو عشر الصندوق الخاص الذي يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد". ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كاين الحل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:37
بما ان الحدود مغلقة الان نعرف عدد المهاجرين الذين دخلوا مؤخرا للمغرب لماذا لانقوم بفحصهم لان اغلبهم يعمل ولهم مناعة جيدة ولكن قد لاتظهر عليهم اعراض وقد تكون نسبة منهم مصابة ولاتدري مما يشكل خطرا كبيرا على الاخرين ويكون قد فات الاوان لاقدر الله والله يحفظ بلادنا والمغاربة في الداخل والخارج اريد من القراء ان يدعموا فكرتي اذا كانت صحيحة وتنفعنا وشكرا
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17
2 - ع.ع الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:38
شكرا لك ايها السيد الفاضل، لقد عبرت عن وطنيتك ولك منا كل الاحترام
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40
3 - شكرا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:40
شكرا لك سيدي ننتظر دعم الآخرين حتى ولو كان صغيرا
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4 - محمد لعيوني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:41
برافو السيد بنجلون واخنوش هده شيم اارجال .نتمنى ان يحدو الاخرون رجال اعمال وشركات وجمعيات وتشخاص ووووو.هدا وقت التضامن نحن قراء هسبريس معكم في تلتعاليق والمقترحات الى النهاية وسنساهم بدورنا ولو بخمسون درهما انشاء الله
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