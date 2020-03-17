"رأي المنافسة" يحسم أسعار المطهرات والكمامات‎

هسبريس من الرباط

أعلن مجلس المنافسة قبول طلب الرأي الوارد من الحكومة، بشأن تنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية المرتبطة بانتشار فيروس "كوفيد 19"؛ لاستيفائه الشروط القانونية.

وأكد المجلس في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن اللجنة الدائمة للمجلس عقدت، أمس الاثنين، اجتماعا لها في إطار المسطرة الاستعجالية التي يحددها القانون قصد معالجة طلب الرأي الذي ورد على المجلس من لدن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمتعلق بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية المرتبطة بانتشار فيروس "كوفيد 19"، الذي انتقل من صفة وباء إلى جائحة حسب وصف منظمة الصحة العالمية.

"بعد دراسة معمقة للجوانب القانونية، والوقوف على كون الإجراء المزمع اتخاذه من لدن الحكومة يهدف إلى الحد من المضاربات الناتجة عن الزيادة في الطلب الوطني والدولي على هذين المنتوجين، في سياق المجهودات الوقائية المبذولة من لدن السلطات العمومية، قرر مجلس المنافسة قبول طلب الرأي الوارد من لدن الحكومة لاستيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة"، يقول البلاغ.

وأوصى مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة متعلقة بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية، مدتها لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.