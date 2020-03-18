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التجاري وفا بنك يتخذ إجراءات لتفادي "كوفيد19"
أعلن "التجاري وفا بنك" اتخاذ حزمة إجراءات صارمة لحماية صحة متعاونيه وزبائنه وشركائه.
وذكر البنك المغربي، في بيان توصلت به هسبريس، أن هذه الإجراءات التي تهم جميع مقراته ووكالاته تسعى إلى مواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد".
كما لجأ التجاري وفا بنك إلى إعادة تنظيم عمله من خلال اعتماد الحضور التناوبي والعمل عن بُعد وتوزيع الأطقم على عدة مواقع جغرافية، والحد من التنقل بين المقرات، وخفض عدد الأشخاص في الاجتماعات واللجوء إلى تقنية الفيديو لعقد الاجتماعات والتواصل الرقمي قدر الإمكان.
وقرر البنك أيضاً التقليل من وصول غير المتعاونين إلى المقرات المركزية، وذلك كإجراء وقائي في الظروف الحالية، مؤكداً أن الوكالات ستبقى مفتوحة لاستقبال الزبائن وخدمتهم مع احترام الإجراءات الصحية.
ومن أجل حماية زبائنه، أشار البنك في بلاغه إلى أنه سيعمل على حصر عدد الزبائن في الوكالات في ما بين 5 و10 حسب حجم الوكالة واحترام مسافة 1.5 متر في طوابير الانتظار.
ودعا التجاري وفا بنك زبائنه إلى الحد من تنقلاتهم إلى الوكالة واللجوء أكثر إلى الخدمات عن بُعد من خلال "التجاري نت"، والتطبيق الهاتفي ومركز علاقات الزبائن وفضاءات الخدمة البنكية الحرة والشبابيك الأوتوماتيكية والأداء عبر البطاقة.
وقال البنك مخاطباً زبائنه: "نحن ندرك جيداً الصعوبات التي قد تواجهونها، لكن نناشدكم أن تتفهموا الأمر حتى نتمكن جميعاً من تجاوز هذه المحنة الصعبة التي تتطلب من الجميع روحاً قوية من التضامن والتعاون".