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الرئيسية | مال وأعمال | "كورونا" يوقف أنشطة "رونو" مؤقتا في المغرب

"كورونا" يوقف أنشطة "رونو" مؤقتا في المغرب

"كورونا" يوقف أنشطة "رونو" مؤقتا في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:54

قررت شركة "رونو المغرب" لصناعة السيارات توقيفاً مؤقتاً لأنشطتها في مصنعيها بكل من طنجة والدار البيضاء ابتداءً من الخميس 19 مارس وحتى إشعار آخر.

وقال بلاغ للشركة، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء المؤقت يهم حوالي 11 ألف مستخدم موزعين على مصنعيها، ويأتي بعد الآثار المتأثرة لتفشي وباء كوفيد 19 في المملكة والعالم أيضاً.

وذكر المصنع الفرنسي أن المهام التي لا تتطلب حضوراً إلى مكان العمل سيتم ضمانها عن بعد، مشيراً إلى العودة إلى نشاط الإنتاج حين تسمح الظروف بذلك.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالتدابير اللازمة من أجل الاستجابة الناجعة لطلب الزبناء في المملكة وعبر العالم.

ويأتي قرار الشركة تفادياً لخطر انتشار الفيروس في مصانعها، وتماشياً مع الإجراءات التي أعلنتها السلطات المغربية.

وأكدت الشركة أنها عملت منذ البداية على التطبيق الصارم للتدابير الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة المغربية من أجل ضمان صحة مستخدمي المجموعة، كما جرى اعتماد آليات وتدابير وقائية داخلياً منذ بداية "أزمة كورونا".

ويأتي قرار "رونو المغرب" بعد ساعات قليلة من اتخاذ القرار نفسه من طرف المجموعة الفرنسية في الدول التي تتواجد فيها مصانعها، وهي كل من فرنسا وإسبانيا وسلوفينيا.

وإلى حدود الثلاثاء، سجل المغرب 38 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، منها حالة تعافت، فيما توفيت حالتان.

وتدهور الوضع كثيراً في فرنسا وإسبانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بعدما تسجيل ارتفاع كبير في عدد المصابين، وهو ما دفع إلى اتخاذ حزمة إجراءات عدة لتطويقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن قنديلة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:10
بادرة طيبة ونتمنى ان تطبق على جميع القطاع العام والخاص للتفادي انتشار فيروس كرونا وشكرا جزيلا الجهود للوزير الاقتصادو المالية وصاحب الجلالة وجميع من ساهم في تصدي للهذا الوباء.
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11
2 - الحسين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:12
بعض الشركات الأجنبية في المغرب سيقفلون مصانعهم وشركاتهم ليس فقط وباء كورونا. بل بسبب أن عددا من الول الأوروبية الذين يتعاملون معهم أقفلت حدودها وفرضت حالات الطوارئ في بلدانها.
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9
3 - Mahjoub الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:13
وماذا عن شركة بيجو سيتروين PSA بالقنيطرة
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-4
4 - Observateur الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:17
11 ألف مستخدم يتخالصوا بلا ما يخادموا. تطلب منهم يساهموا ب 10 درهم للواحد في دعم صندوق المتعلق بكورونا، يقولو لك أﻵ، الآخرين هم اللي خاسهون يساهموا
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