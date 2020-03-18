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الرئيسية | مال وأعمال | خطوط جوية أوروبية ترجع مواطنيها من المغرب

خطوط جوية أوروبية ترجع مواطنيها من المغرب

خطوط جوية أوروبية ترجع مواطنيها من المغرب
فريد الإدريسي من ليون
الأربعاء 18 مارس 2020 - 05:10

رغم قرار المغرب إغلاق حدوده الجوية، تعمل خطوط جوية أوروبية بجد لإعادة مواطنيها من المغرب إلى بلدانهم، خاصة فرنسا وألمانيا.

وشهدت سماء المغرب، منذ السبت الماضي، زيادة حادة في الحركة الجوية، يمكن تفسيرها باستنفار الدول الأوروبية من أجل التعجيل بإعادة مواطنيها إلى منازلهم حيث ينتظرهم العزل بسبب تفشّي وباء "كورونا".

وفي هذا الصدد، يتم تنظيم أكثر من 40 رحلة في اليوم من قبل شركات مختلفة من ألمانيا وفرنسا والنمسا وإنجلترا وسويسرا، إضافة إلى الشركة الجزائرية التي ترسل يوميا إلى مطار الدار البيضاء، منذ يوم السبت، طائرة كبيرة من طراز "إيرباص A330".

الرحلات المكثفة المذكورة، الرامية إلى إرجاع السياح الأوربيين إلى بلدانهم، يقلع معظمها من مطاريْ مراكش وأكادير الدوليّين.

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