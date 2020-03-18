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كُتّاب وآراء
تبرّع "أزورا" و"أطلس صحراء" لصندوق "كورونا"
أعلنت شركة "أزورا" تبرعها بمبلغ 25 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة جائحة "فيروس كورونا"، الذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس.
وقالت الشركة في بلاغ لها: "وعياً منهم بالتحديات الكبرى التي يواجهها المغرب والمواطنون المغاربة، واستجابة لمبادئ التضامن والمواطنة للمجموعة، أعلن محمد التازي، رئيس المجموعة، وموظفو المجموعة مشاركتهم وانخراطهم في هذه المبادرة التآزرية والتضامنية".
كما أعلنت شركة "أطلس صحراء"، التابعة للهولدينغ، عن تقديم مساهمتها قدرها 15 مليون درهم في الصندوق.
وذكرت الشركة ذاتها أن هذه المساهمة تأتي "في إطار التضامن والتآزر والمساهمة في المجهودات والتعبئة الوطنية، التي تقوم بها بلادنا للحد من انتشار الوباء".