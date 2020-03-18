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"لابيل في" تدعم "صندوق كورونا" بـ50 مليون درهم
الأربعاء 18 مارس 2020 - 16:10
أعلنت مجموعة "لابيل في" عن تقديمها مساهمة مالية قدرها 50 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص لتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد.
وذكرت المجموعة، في بلاغ لها، أن تواجه منذ أسابيع وضعية استثنائية على مستوى متاجرها الحاملة لعلامة "كارفور" و"كارفور ماركت" و"أتقاداو"، مؤكدةً أنها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لضمان تزويد المغاربة بما يلزم.
وأشارت المجموعة سالفة الذكر إلى أنها قررت الانخراط في الجهود الوطنية لتجاوز هذه الأزمة، بعدما جرى إحداث الصندوق بتعليمات من الملك محمد السادس.