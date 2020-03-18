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كُتّاب وآراء
تعاضدية تدعم صندوق "كورونا" بنصف مليار درهم
أعلنت مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين عن تقديمها مساهمة مالية قدرها 500 مليون درهم لفائدة لصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" "كوفيد – 19".
وقالت المجموعة إن هذه المساهمة "تندرج في إطار الدفعة التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للتضامن الوطني من أجل مواجهة التكاليف الطبية الاستثنائية ودعم القطاعات المتضررة من الأزمة".
من جانب آخر، وبهدف التعامل مع آثار الجفاف وحماية الفلاحين، قررت مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين كذلك صرف مبلغ 1 مليار درهم، خلال الأسابيع المقبلة، لصالح الفلاحين المغاربة المتضررين بسبب الجفاف.