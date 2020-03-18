"سياش" يضخ 150 مليون درهم في صندوق كورونا

هسبريس من الرباط

أعلن البنك العقاري والسياحي CIH تقديم مساهمة مالية قدرها 150 مليون درهم لفائدة صندوق مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الدعم يأتي في إطار دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة المغربية لمواجهة تفشي الفيروس.

وجاء في البلاغ أيضاً أنه "باعتباره بنكاً مواطناً وملتزماً، قرر التعبئة إلى جانب السلطات العمومية لتغطية النفقات الصحية الاستثنائية وعدم القطاعات المتضررة".

وأضاف البنك: "في ظل الظرفية الاستثنائية، من أولوياتنا الحفاظ على صحة مواطنينا واحترام التوصيات الصحية الصادرة عن الحكومة، إضافة إلى مواكبة زبائننا من أجل ضمان استمرار خدماتنا المالية بشكل يومي".