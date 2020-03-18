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الرئيسية | مال وأعمال | "سيديجي" يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا"

"سيديجي" يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا"

"سيديجي" يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:10

أعلنت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير مساهمتها في صندوق تدبير جائحة كورونا بهبة قدرها مليار درهم.

وذكرت المجموعة، في بلاغ لها، أنها "تنخرط بشكل كلي في روح التضامن الوطني الملهَمة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بغرض مواجهة النفقات الصحية الاستثنائية ودعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة جرّاء هذه الأزمة".

وأشارت المجموعة إلى أنها ستقوم "بتعبئة كافة مواردها البشرية والمادية والمالية خدمةً للجهود الوطنية، والتي من شأنها المساعدة في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، مع ضمان استمرارية أنشطتها ومهامها بصفتها طرفاً ثالثا موثوقا فيه خدمة للمصلحة العامة والمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - cnss الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:22
هذه التبرعات من مساهمات الإجراء أي من مساهمات العامل لأن CDG هو الذي يسير اقتطاعاته
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7
2 - بريدي متقاعد الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:23
أتمنى أن يحذو البريد بنك نهج من سبقه من أبناك مغربية فمخزونه من الأرصدة و السيولة و كذا الأرباح تسمح له بمساهمة معقولة فهو بنك مواطن ....
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10
3 - reda الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:32
Les joueurs de football comme Sadio Mané et Christiano Ronaldo ont fait des dons généreux à leurs pays. Les footballeurs marocains, on n’a rien entendu parler d’eux !! Surtout ceux qui évoluent en Europe et aux pays du Golf ! C’est ça le moment de prouver son patriotisme. Ça ne sert à rien de gagner 10 millions d’euros par ans si on n’aide pas son pays pauvre dans ces moments difficile.
Ziyach, Hakimi, Hamad LLAh ….Amrabet
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3
4 - القنيطري الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:33
أكثر من مليارين دولار !!! ممكن نبني 10 مستشفيات وتجهزها مثل أكبر المستشفيات الأوروبية لكن لكن لن نرى ولا مستودع سيصرفون ريالات لمحاربة من إنتشار الوباء و ريالات على اليمين و على الشمال و من بعد الوباء كل هذه الميليارات ستذهب الى الحسابات الأبناك الأوروبية مافيات تماسيح هم المستفيدون
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-9
5 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:36
الأغنياء يساهمون بينما التجار يمتصون دماء المغاربة.
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10
6 - ملاحظ الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:54
كيف سيتم تدبير هذا الصندوق و كيف سيتم دعم المتضررين؟ شكرا لمن يمكنه إفادتنا.
ملاحظة: بدأ مستعملو الطاكسيات الكبيرة بالرباط يتضررون بسبب أداءهم تسعيرة مضاعفة بعد أن تقلص عدد الركاب المسموح به من 6 إلى 3. شكرا لكم
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0
7 - حسن الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:02
أين هي مريم بن صالح لماذا لم تظهر و لم تتبرع هي كذالك
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9
8 - Bouzid الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:02
Lorsque ce probleme touchera a sa fin, il faut transformer cette caisse de milliards en caisse d'assurance chomage, comme ca, si un marocainperd son travail dans l'avenir, il recevra des indemnite de chomage.
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0
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