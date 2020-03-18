"سيديجي" يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير مساهمتها في صندوق تدبير جائحة كورونا بهبة قدرها مليار درهم.

وذكرت المجموعة، في بلاغ لها، أنها "تنخرط بشكل كلي في روح التضامن الوطني الملهَمة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بغرض مواجهة النفقات الصحية الاستثنائية ودعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة جرّاء هذه الأزمة".

وأشارت المجموعة إلى أنها ستقوم "بتعبئة كافة مواردها البشرية والمادية والمالية خدمةً للجهود الوطنية، والتي من شأنها المساعدة في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، مع ضمان استمرارية أنشطتها ومهامها بصفتها طرفاً ثالثا موثوقا فيه خدمة للمصلحة العامة والمواطنين".