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كُتّاب وآراء
"موروكو مول" يقرر إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر
قرّرت إدارة "موركو مول" إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم؛ وذلك "في إطار نظام اليقظة الذي وضعه المغرب للحد من انتشار وباء كوفيد-19، والذي تنخرط فيه بشكل كامل إدارة "موركو مول"، وإثر التدابير الجديدة التي اتخذتها اليوم وزارتا الداخلية والصحة، والتي دعت من خلالها المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم في الأماكن العمومية إلا للضرورة القصوى".
وأوضحت إدارة "موركو مول" أن "متجر البيع الممتاز وصيدلية المول سيظلّان مفتوحين لتلبية الطلب على المواد الغذائية والمواد الطبية وغيرها من المنتجات الأساسية، كما سيستفيد الفضاءان من ولوج يحترم قواعد السلامة الصحية التي وضعتها السلطات الصحية"، وزادت: "كما سيبقى مرآب السيارات الخارجي مفتوحا، فيما سيتم إغلاق المرائب تحت الأرضية".
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة "موركو مول" تتقدم بالشكر لجميع زبائنها على ثقتهم وتفهمهم، وتجدد تأكيدها على التزامها الكامل بجميع الخطوات المتخذة لصالح المواطنين المغاربة وسلامتهم.
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تعليقات الزوّار (75)
بقاو فديوركم الله يجازيكم