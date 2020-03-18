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الرئيسية | مال وأعمال | "موروكو مول" يقرر إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر

"موروكو مول" يقرر إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر

"موروكو مول" يقرر إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:20

قرّرت إدارة "موركو مول" إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم؛ وذلك "في إطار نظام اليقظة الذي وضعه المغرب للحد من انتشار وباء كوفيد-19، والذي تنخرط فيه بشكل كامل إدارة "موركو مول"، وإثر التدابير الجديدة التي اتخذتها اليوم وزارتا الداخلية والصحة، والتي دعت من خلالها المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم في الأماكن العمومية إلا للضرورة القصوى".

وأوضحت إدارة "موركو مول" أن "متجر البيع الممتاز وصيدلية المول سيظلّان مفتوحين لتلبية الطلب على المواد الغذائية والمواد الطبية وغيرها من المنتجات الأساسية، كما سيستفيد الفضاءان من ولوج يحترم قواعد السلامة الصحية التي وضعتها السلطات الصحية"، وزادت: "كما سيبقى مرآب السيارات الخارجي مفتوحا، فيما سيتم إغلاق المرائب تحت الأرضية".

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة "موركو مول" تتقدم بالشكر لجميع زبائنها على ثقتهم وتفهمهم، وتجدد تأكيدها على التزامها الكامل بجميع الخطوات المتخذة لصالح المواطنين المغاربة وسلامتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (75)

1 - Moha الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:30
صباح الخير... كان يجب القيام بهذا منذ اسابيع
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2 - hassan الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:36
المرجو التطرق لوضعية مراكز النداء،،فالوضعية جد حرجة ،طوابق مغلقة بدون نوافد للتهوية تضم أكثر من 400 شخص وأحيانا أكثر،،، هذا وضع أشبه بقنبلة موقوتة
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29
3 - الزمامرة الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:37
أصلا هاد موركو مول تيمشي ليه غي المرفح ملي مبقا يمشي ليه حد سدوه ......حقا ماحقا تدابير وقاءية رخصو ليه كولشي أوشفو المقهورين اش يديرو
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-11
4 - مول الحانوت الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:39
إن شاء الله سيبقى فقط مول ألحانوت الذي نفر منه الجيران وتوجهوا صوب المتاجر الكبرى
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5 - رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:07
قرارات جريئة يجب التنويه بها و تشجيعها
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2
6 - خديجة الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:09
أهم شيء المواطن ووقايته من هذا الوباء. الله يحفظ
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4
7 - غزلان الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:09
اهم حاجة هي صحة المواطنين شكرااا لكم على التفهم ديالكم
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1
8 - العربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:09
تفكير سليم من إدارة موروكو مول حيتاش هدشي خطير
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9 - مروان الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:10
المغاربة وصلو لدرجة وعي الكبيرة تبركلاه عليكم برافوووو
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10 - الأمير الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:10
اي مؤسسة تحترم نفسها وزبناءها هذا هو القرار الذي ستتخذه
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11 - سلمى الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:10
خطوة في محلها ، بقا فدارك حمي دارك
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12 - سهيل الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:11
المغاربة بداو كيوعاو بخطورة الامر مبادرة رائع برافوووو
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13 - عموري الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:11
مزال كاين اللي تيفكر فالمصلحة العامة فهاد البلاد
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14 - سعسد الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:11
الله احفظنا من هاد الوباء مروكومول كيفكر فصحة المواطنين
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15 - layla الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:12
a great idea to keep people safe from the danger , stay safe stay home
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16 - حكيمة الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:12
الجميع كيتحمل المسؤولية داحل هاد البلاد اللهةاحفظنا ويحمي عائلتنا تنميرت المسؤولين لمروكومول
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17 - hiba الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:13
that shows that the administartion is aware of the danger of this deseas , plz stay home to menimise the danger
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18 - redouane الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:13
عندما تعلو الانسانية شكرااا لكم
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19 - وردة الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:14
من هاد المنبر كنفولها ونعاودها بقاو فديوركم
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20 - صفاء الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:14
مشكورين على هذه الخطوة التي ستساعد في حماية الناس من خطورة الاصابة
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21 - أسامة الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:14
موروكو مول تيفكر فالمصلحة العامة
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22 - بيلال الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:14
خص كلشي اتحمل مسؤوليتو ويسدو محلاتكم ومراكز التجلرية حتى افوت هدشي
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23 - الحكيمي الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:15
مروكومول القدوة اتمنى الباقي التازم بحالو
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24 - غيثة الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:16
يجب على باقي المؤسسات المماثلة الاقتداء بموروكومول
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25 - sara الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:17
Ce mal est horrible et ne doit pas se répandre. Bravo à cette initiative. Quid des autres centres commerciaux?
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26 - oumaima الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:17
wonderful step, by stying home we're protecting ourselves and our beloved ones plz be aware of the damage this dearas can cause to our country
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27 - ahmed الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:17
Tres bonne idée Morocco Mall. Il faut que tous les malls et les magasins fassent de même. Je sais que c’est dur mais le Maroc et les citoyens d’abord. Bravooo
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28 - amal الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:17
لن نتغلب على هذه الجائحة إلا بتطبيق الإجراءات التي تطلبها الدولة
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29 - Medo الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:17
نحن مع هذا القرار والله يهدي الآخرين. هادشي خايب !!!!
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30 - mustapha الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:18
هادشي خاصو بحال هاد القرارات. الوباء واعر وخائب بزاف
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31 - Tasnim الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:18
هده معركتنا جميعا الكل مطالب بالمساهمة في الإنتصار على الفيروس المشؤوم
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32 - khadija الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:18
نداء إلى جميع المغاربة : بقاو فديوركم الله يجازيكم
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33 - rachid الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:18
جميع المحلات التي لا تبيع دواء ولا مواد غدائية خاصها تسد 15 ليوم
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34 - اسماء الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:19
هده معركتنا جميعا الكل مطالب بالمساهمة في الإنتصار على الفيروس المشؤوم
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35 - ليلى الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:19
فكرة في محلها محدنا مازال قادرين نتحكمو في العدد قيبل مانوليو بحال الطاليان ، بقاو فداركوم
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36 - Noha الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:20
المغرب في حاجة إلى أبنائه للي عندو باش يعاون إيمشي يعاون للي ما عندوش يبقا فدارو راه حتى هو مساهم
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37 - سمية الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:20
متل هده الاجراءات مهمة اتخادها من اجل الوقاية الاهم مصلحة المواطن وصحته
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38 - malika الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:20
فكرة جيدة و مميزة جميع المحلات خاصها تسد لصالح صحة المواطنين
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39 - Fat الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:20
بقى_فدارك احمي عائلتك من فيروس COVID 19.... شكرا على التضحية والتضامن
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40 - كريمة الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:21
برافو قرار صائب في هده الفترة وقاية خير من العلاج
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41 - mery الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:21
شكرا على هذه المبادرة صحة المواطن فوق كل اعتبار
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42 - سلوى الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:21
خاصنا كاملين ناخدو الموضوع بجدية و نتعاملو معاه بحزم بقاو فداركوم باش تحميو راسكوم و الناس ليكتبغيوهوم
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43 - Wafa الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:21
يارب ارحمنا برحمتك من هدا الفيروس ..... شكرا على التعاطف والتضامن مع المغاربة
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44 - حليم الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:21
من اجل الصالح العام يجب على الجميع الاغلاق من اجل سلامة المواطنين
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45 - Khadoj الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:22
الله أحفضنا ويحفض والدينا و الشعب المغربي من هدا الفيروس شكرا على التضامن الديلك معنا
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46 - عالية الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:22
الى متعملناش مع هاد المرض بجدية غيوقع لينا ما وقع لايطاليا خوذو منهم العبرة و حميو راسكوم
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47 - manal الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:23
خاص كاع المحالات الاخرى دير بحالهوم صحة المغاربة أولى
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48 - mariam الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:23
هذه فكرة جيدة. الصحة أولاً. المسؤولية والتفكير في الصالح العام.
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49 - لمياء الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:23
احسن قرار يجب على التاجر الكبرى الاغلاق هده الفترة والتزام المواطنين بيوتهم من اجل حماية انفسهم وعائلاتهم
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50 - hicham الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:23
الظرف لا يحتمل الإستخفاف بهذا الفيروس لنكن مسؤولين بقاو في ديوركم
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51 - halima الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:23
اللهم قنا شر هذا البلاد والأغلاق رغم صعوبته لابد أن يعم جميع المرافق إلا الصحة المواد الغدائية. شكراً
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52 - fatima الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:24
عين العقل الوقاية خير من العلاج
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53 - salma الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:24
الظرف لا يحتمل الخروج بدون غرض ضروري
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54 - salwa الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:24
من قال أن الوباء ساهل يشوف إيطاليا اليوم. 3000 ميت. فكرة العقل والمنطق. مزيانة
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55 - najla الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:24
المسؤولية يتحملها الجميع إما أن نبقى في بيوتنا وإما أن نستعد للأسوء
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56 - kawtar الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:24
فكرة جيدة يجيب تشجيعها لحماية المواطن او تقليل من نسبة تنقل الوباء
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57 - اشرف الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:24
الحمد لله عندنا ناسواعي هاد القرار صائب لحماية المغاربة والصالح العام
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58 - samira الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:25
لابد من تعميم الإغلاق وكل واحد يبقى فالدار. الفيروس صعيب وحنا ماعندناش الوسائل باش نربحو ضد المرض.
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59 - amine الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:25
البلاد لن تنتصر إلا بالمسؤولية والمراقبة. موروكو مول في المستوى ديال هذه المحنة التي لا نرى لها حل. أزمة خطيرة.
بقاو فديوركم الله يجازيكم
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60 - soukaina الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:25
شكراً . التجارة من بعد . الحياة أولاً. الله يحفظ كل مغربي. الشركات لابد أن تعمل نفس الشيء
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61 - nassim الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:25
واك واك أعباد الله الناس تايخرجو يلعبو الكارطة واش هادي وقت اللعب
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62 - Adil الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:26
الحياة نعمة من لله من احسن في حياته احسن في آخرته.....مشكورين على هده الخطوة التى ستساعد الشعب من هدا الفيروس
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63 - hamza الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:26
الوقاية خير من العلاج. اللهم نسدو دابا ولا نحسبو الموتى. الله يحفظ. شكراً على روح المسؤولية...
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64 - faiza الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:26
Celui qui croit que nous allons gagner car on est musulmans ou je ne sais quoi est complètement debile. Il faut tout fermer. Morocco Mall fermé et c’est très bien ! Ils nous fait des décisions pareilles ! Baraka !
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65 - youssef الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:27
ساعد بلادك بقى ف دارك و احمي عائلتك
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66 - Amal الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:27
موروكو مول اليوم بينت على حسن النية ديلها و التضامن و التعاطف مع المغاربة .....
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67 - حمزة الروداني الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:27
قرار في محله ، لأن صحة و سلامة المواطن فوق كل اعتبار
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68 - سعيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:28
احسن مدار موركو مول خاص الناس توعى بخطورة ديال هاد الفيروس اديرو احطيتات ديالهم الامر خطير ماشي ضحك
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69 - حمزة الروداني الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:28
قرار في محله ، لأن صحة و سلامة المواطن فوق كل اعتبار
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70 - Mouna الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:29
المغرب في حاجة إلى أبنائه للي عندو باش يعاون إيمشي يعاون للي ما عندوش يبقا فدارو راه حتى هو مساهم
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71 - هشام الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:29
صحة و سلامة المواطن قبل كل شيء، برافووو موروكو مول
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72 - شيماء الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:30
راه القليل لكتهمو مصلحة المواطن شكرا موركو مول لان هدا القرار صائب خاص الناساتجنبو الاماكن لمكتظة باس احميو ريوسهم مبغناش نكونو بجال اطاليا ادول الاربية الله احفض بلادنا
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73 - حسن الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:31
قرار شجاع لإدراة موروكو مول لأن صحة المواطن فوق كل الاعتبارات
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74 - امل الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:31
كنتمنى بحال هاد القرار الاخلاق اشمل جميع المتاجر الكبرى لفيخا اكتظاض باش اساهو في تقليص انتشار الفيروس
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75 - saloua الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:32
بقاو فديوركوم هاد الفيروس راه ماشي ديال ضحك ، بقى فدارك و احمي راسك و احمي الناس لي دايرا بيك مبغيناش كل مره نسمعو مات واحد لأنو كنتألموا كتر و كتر
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