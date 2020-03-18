القرض الفلاحي يضخ 200 مليون درهم أمام "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ضخ 200 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة "فيروس كورونا"، أي ما يمثل 5 في المائة من ناتجها السنوي، انخراطا منها في البعد التضامني الوطني الذي بادر الملك محمد السادس إلى إطلاقه.

وأشارت المجموعة، في بلاغ لها، أنها تستعد، من جهة أخرى، لمواكبة ودعم الفلاحين والعالم القروي في مواجهة آثار الجفاف، من خلال آلية مالية خاصة توجد في طور الإعداد.