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القرض الفلاحي يضخ 200 مليون درهم أمام "كورونا"
الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:00
أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ضخ 200 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة "فيروس كورونا"، أي ما يمثل 5 في المائة من ناتجها السنوي، انخراطا منها في البعد التضامني الوطني الذي بادر الملك محمد السادس إلى إطلاقه.
وأشارت المجموعة، في بلاغ لها، أنها تستعد، من جهة أخرى، لمواكبة ودعم الفلاحين والعالم القروي في مواجهة آثار الجفاف، من خلال آلية مالية خاصة توجد في طور الإعداد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - بريدي متقاعد الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:10
أين أنتم يا مسؤولي البريد بنك ؟؟؟؟ قهرتمونا مدة اشتغالنا معكم بشعار # البنك المواطن # و # بنك كل المغاربة # نريد تفعيل كل هذه الشعارات على أرض الواقع و المساهمة ب 1 مليار درهم.
3 - كبير casa الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:22
بنك مواطن بامتياز.اضافة الى ذلك مساعدة ومواكبة الفلاح المغربي
4 - rachid الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:23
مزيد من الالتحام والتضامن والتكافل ففي هذا الظرف العصيب يجب أن يساعد بعضنا بعضا بهذا وحده يمكن أن نرجع الثقة للمواطن البسيط في دولته ومؤسساتها فمزيدا من التكافل ومزيدا من الانصياع للتعليمات والحملات التوعوية لنتجاوز المرحلة بأقل الأضرار
5 - خبير اقتصادي الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:26
كنت اتمنى لو اننا كن عملنا صندوق يسمى صندوق النهضة المغربية و يشارك فيه الجميع من الفلاح الى الملياردير... و يدبر بحكمة وامانة و يخصص لبناء المستشفيات و الجامعات و البحث العلمي , يمكن ان نصل الى 5 مليار دولار . 2 مليار للصحة ببناء 5 مسيتشفيات جامعية بطاقة 650 سرير تكلفة الواحد 200 مليون دولار شاملة لكل اقسام الطب من السرطان الى الاسنان . و بناء 15 مستشفى اقليمي مجهز بطاقة 250 سرير . و 2 مليار تخصص لبناء الجامعات و دعم البحث العلمي و المليار الباقي لدعم ابتكارات الشباب الطلبة المهندسين و المخترعين بدون فائدة ... ان شاء الله تكون بادرة اعادة الاعتبار و بناء التقة بين كل مكونات الشعب . شكرا شعبنا العزيز سننتصر الى كورونا . الله الوطن الملك وديما موغريب
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