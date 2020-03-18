"بوجو ستروين" توقف أنشطة الإنتاج في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة PSA لصناعة السيارات بالمغرب، توقيفا مؤقتا لأنشطة الإنتاج في مصنعها بمدينة القنيطرة.

وذكرت المجموعة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن التوقيف سيدوم أسبوعين ابتداءً من الخميس 19 مارس الجاري.

وأورد المُصنع الفرنسي أنه أحدث خلية قيادة منذ بداية أزمة "كورونا"، من أجل اعتماد الإجراءات الضرورية لحماية المستخدمين.

وأشارت المجموعة الفرنسية إلى أنه "مع تطور الوضعية وفي إطار مصلحة مستخدميها، قررت توقيف النشاط مؤقتا".