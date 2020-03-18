الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوياته في 3 سنوات

هسبريس - متابعة

قفز الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام بضع عملات رئيسية بينما يدفع تفشي فيروس كورونا الشركات والمستثمرين إلى التماس الآمان في العملة الخضراء.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 2.051 في المائة إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2017 .

ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أكبر قفزة له في يوم واحد منذ الرابع والعشرين من يونيو 2016.

من جهته هبط الجنيه الاسترليني أكثر من 4 في المئة أمام العملة الأمريكية أثناء التعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ عام 1985 على الأقل ومتراجعا عن مستويات "الانهيار" السابقة التي سجلها في أكتوبر2016، مع انضمام بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى في اغلاق المدارس لمكافحة فيروس كورونا.

وتضررت العملة البريطانية أيضا من موجة مبيعات عالمية في كل فئات الأصول تقريبا مع توجه المستثمرين إلى مراكمة سيولة دولارية.

وهبط الاسترليني إلى 1.1452 دولار، بينما تراجع حوالي 3 في المئة أمام العملة الأوروبية إلى 94.33 بنس لليورو وهو أدنى مستوى منذ مارس 2009.

بدوره هبط الدولار الكندي 3.1% أمام العملة الخضراء إلى أدنى مستوى في 4 سنوات عند 1.4650 للدولار الأمريكي.