المركز التجاري "الرباط سانتر" يغلق أبوابه اليوم

هسبريس من الرباط

أعلنت إدارة المركز التجاري "الرباط سانتر"، إغلاق أبواب المركز ابتداء من مساء اليوم، تفعيلا للقرارات المتخذة من طرف السلطات، المرتبطة باتخاذ الاحتياطات الاحترازية، من أجل الحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وأوضحت إدارة المركز أن سوق مرجان، وخدمات توزيع وإيصال الوجبات الغذائية، والمؤسسات البنكية، ستواصل العمل من أجل ضمان توفير المواد الغذائية والخدمات البنكية للزبناء.

وأضاف المصدر ذاته، أن موقف السيارات سيظل مفتوحا في وجه زبناء سوق مرجان، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى الفضاء التجاري المذكور ابتداء من مساء اليوم.