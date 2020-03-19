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كُتّاب وآراء
تجار "ڭراج علال" يساهمون في صندوق "كورونا"
أعلن "اتحاد تجار ومستوردي ڭراج علال بالدار البيضاء" انخراطه في المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس.
وكشف الاتحاد الذي يضم تجار السوق الشهير "ڭراج علال"، في بلاغ توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أنه عقب اجتماعهم مساء الأربعاء، قرر أعضاء مكتب الاتحاد المساهمة بمبلغ 150 ألف درهم كمرحلة أولية، سيتم ايداعه في الحساب البنكي للصندوق المفتوح لهذه الغاية بخزينة المملكة.
وأكد تجار ومستوردو ڭراج علال أن خطوتهم هاته تأتي تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك محمد السادس لمكافحة هذا الوباء وآثاره.
ولفت رئيس الاتحاد، الطيب أجيك، إلى كون مبادرتهم هذه، التي تعد الأولى من نوعها في صفوف فعاليات المجتمع المدني، هي خطوة لدفع باقي الجمعيات والتنظيمات إلى الانخراط بشكل فعال والمساهمة في الصندوق من أجل مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.