صندوق الضمان الاجتماعي يعلن إجراءات استثنائية

هسبريس من الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سلسلة من الإجراءات الاستثنائية الموجهة للتقليص من تنقل المنخرطين، وضمان سلامتهم وسلامة الموظفين، بما يتماشى مع الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لمحاصرة انتشار جائحة "فيروس كورونا" (كوفيد-19).

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن إيداع شهادات الحياة والتمدرس لم يعد ضروريا للحفاظ على خدمة المنافع حتى إشعار آخر.

وستُقبل، أيضا، ملفات الخدمات التي قد تكون خارج الأجل المحدد، انطلاقا من 18 مارس 2020، وعلى امتداد فترة الأزمة بعد الاستئناف العادي للعمل.

من جهة أخرى، سيتم تعليق الولوج إلى الوكالات، ما يعني أنه بالنسبة إلى العملاء الذين يرغبون في إيداع طلبات الخدمة الخاصة بهم، ستكون هناك صناديق للتحصيل متاحة عند مدخل وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتعين وضع الملفات في ظرف يحمل رقم التسجيل ورقم الهاتف المحمول للمؤمن له.

وأضاف الصندوق، في بلاغه، أنه يمكن تتبع سير معالجة الملفات عبر البوابة، وتطبيق الهاتف المحمول "MA CNSS"، ومركز الاتصال Damane Allo.

وأفاد الصندوق، من جهة أخرى، أن خدماته تبقى "متاحة" أمام الشركات على منصة النشر عبر بوابة "DAMANCOM"، والشغيلة عبر بوابة "المؤمن" بجوار منصة تنزيل النماذج اللازمة لمعالجة الطلبات عبر البوابة المؤسساتية cnss.ma.

ويدعو الصندوق عملاءه لاستخدام خدماته عبر الإنترنت، لاسيما مركز الاتصال (33 33 203 080 / 7200 200 080)، وخادم الصوت (080 203 0100)، وموقع الصندوق (www.cnss.ma)، والبوابة المؤمنة (www.cnss.ma/Portail_cnss/)، وتطبيق Smarthpone (My CNSS) وصفحة Facebook الرسمية (ww.facebook.com/CNSS.Officiel/).