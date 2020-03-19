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الرئيسية | مال وأعمال | برنامج أوروبي بـ750 مليار يورو لمواجهة كورونا

برنامج أوروبي بـ750 مليار يورو لمواجهة كورونا

برنامج أوروبي بـ750 مليار يورو لمواجهة كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 19 مارس 2020 - 01:18

أعلن المصرف المركزي الأوروبي، مساء الأربعاء، إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة، في خطوة مفاجئة يسعى من خلالها إلى الحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المستجدّ.

وأوضح المصرف في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس حكّامه عقد عبر الهاتف، أنّ "برنامج الشراء الطارئ الوبائي" سيكون موقتاً، وسيستمر إلى حين "يقرّر المصرف أنّ مرحلة أزمة فيروس كورونا كوفيد-19 قد انتهت، ولكن على أي حال ليس قبل نهاية العام".

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