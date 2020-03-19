"كوسومار" تساهم بـ100 مليون درهم أمام "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة "كوسومار" المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا" (كوفيد – 19)، والذي تم إحداثه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

المجموعة قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إنه بقرار من مجلس إدارتها خصصت 100 مليون درهم للصندوق الخاص، موردة "أنه خلال هذه الفترة العصيبة، ستعمل المجموعة على مواكبة شركائها الفلاحيين على طول الموسم السكري".

وأوردت "كوسومار" أن موسم قصب السكر يتواصل حاليا بشكل طبيعي، وتتيح الاستعدادات لموسم الشمندر السكري التفكير في البداية مع مطلع أبريل.

وختمت مجموعة "كوسومار"، التي تتمثل مسؤوليتها في ضمان التموين المنتظم للسوق، بالتأكيد على أنها قد اتخذت جميع التدابير اللازمة من خلال تعبئة جميع وسائل الإنتاج والخدمات اللوجستية لضمان نشاط عاديّ.