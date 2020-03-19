24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رصد 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سبتة (5.00)

  2. الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)

  3. الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)

  4. مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)

  5. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الأبناك تؤجل سداد قروض السكن والاستهلاك

الأبناك تؤجل سداد قروض السكن والاستهلاك

الأبناك تؤجل سداد قروض السكن والاستهلاك
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 22:30

اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها الثاني بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، إجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل.

وقررت اللجنة تمكين الأجراء فاقدي الشغل من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية، سواء تعلق الأمر بقروض الاستهلاك أو قروض السكن، إلى غاية 30 يونيو 2020.

كما اتخذت اللجنة إجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات، ستظل سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020، تتمثل في استفادة جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020 المتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة من تعويض شهري ثابت وصاف قدره 2000 درهم، والاستفادة من التعويضات العائلية، ومن التعويضات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO).

وكان وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، محمد بنشعبون، قد أعلن أن عددا من الشركات الكبرى، الأوروبية تحديدا، التي فتحت لها فروعا في المغرب، قررت وقف أنشطتها؛ وفي مقدمتها شركة "رونو" التي قررت التوقف بسبب تعليق عشرات الآلاف من الطلبيات، موردا أن "المقاولات المشتغلة في هذا المجال والمعامل ستغلق أبوابها".

وقال بنشعبون إن "اللجنة تتابع ما يحدث وستتم مواكبة هذه الشركات حتى لا تغادر"، مؤكدا أن "الدولة ستحافظ على الحد الأدنى لتضمن للأسر المشتغلة في هذا المجال العيش الكريم"، مضيفا أن "المستخدمين ستتم مواكبتهم في مستوى معين لضمان عيشهم اليومي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - mowadaf charif الخميس 19 مارس 2020 - 22:39
سؤال واحد: واش غير صحاب المقاولات بوحدهم ولاحتا حنا الموظفين عندنا الحق الإستفادة من هاد تأخير تسديد القروض وشكرااا جزيلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - خالد الخميس 19 مارس 2020 - 22:39
و هل الابناك سوف تتنازل عن الفوائد لمدة ارجاء الأداء؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - سعد الخميس 19 مارس 2020 - 22:39
الله يرحم لكم الوالدين.. شكر خالص للموقف الرجولي و للدولة على كل هذه الأجراءات و إلى جلالة الملك محمد السادس.. إنشاء الله سيأتي الفرج إخواني المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
4 - jamal الخميس 19 مارس 2020 - 22:40
من المفروض أن تعفي الابناك الطبقة الفقيرة و الطبقة المتوسطة من أداء هذه الأقساط الشهرية لمدة 3 او 4 أشهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
5 - حسن قنديلة الخميس 19 مارس 2020 - 22:42
مبادرات جميلة وتفرح شيء ولكن مزال الكهرباء والماء والانترتيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - مغربية الخميس 19 مارس 2020 - 22:43
وماذا عن الأجراء الذين فقدو عملهم على إثر إغلاق مصدر رزقهم. وهم لا يتوفرون على تغطية بالضمان الإجتماعي. من الذي سيعوضهم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
7 - العلوي الخميس 19 مارس 2020 - 22:45
نطلب أن تشمل هده الاتفاتة جميع الموظفين خاصةً في هذه الفترة الصعبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
8 - امينة الخميس 19 مارس 2020 - 22:46
مبادرة طيبة و قمة التعاطف مع شعب ذو دخل هش لكن درفت الدموع عند سماعي لفضة الاستتناء (المصرح بهم لدى الصندوق الأجتماعي) اين أنا و14عشرة فردا اخر نعمل بمطعم ولسنا مصرح بنا ووقفنا من العمل لأجل غير مسمى ونحن كلنا مسؤوليات(اطفال صغار، كراء ،كهرماء،و،و،و،و،)اين نحن لدينا رب أسمه الكريم له الحمد والشكر هو الذي يرزقنا من غير حساب وبدون استتناءات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
9 - بيضاوي الخميس 19 مارس 2020 - 22:49
كيبان ليا بأن مصيبة كورونا ستجلب الخير الكثير على المغرب و المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
10 - رشيد الخميس 19 مارس 2020 - 22:49
وبالنسبة للمهنين المقترضين في مؤسسات القروض الصغرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
11 - شاكر الخميس 19 مارس 2020 - 22:49
ماذا بالنسبة لقروض المواطنين تجاه الشركات الخاصة مثلا الامانة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - العلوي الخميس 19 مارس 2020 - 22:50
نطلب أن يعمموا هده الاتفاتة لجميع الموظفين خاصة في هذه الفترة الصعبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - خالد.ف الخميس 19 مارس 2020 - 22:50
الأبناك الربوية و ما أدراك ما الأبناك الربوية ! لربما هاته الجائحة حرب إلاهية شنت بسببها ** فأذنوا بحرب من الله و رسوله ** ماذا يعني تأجيل السداد لثلاثة أشهر إن فقد الشخص عمله إلى الأبد !؟ أهذا ما استطاعوا فعله في ظل هذا الظرف القاسي !؟ حتى هذا التأجيل المزعوم مشروط بشروط تعجيزية ! لنا الله الذي لا إلاه سواه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
14 - ايوب الخميس 19 مارس 2020 - 22:51
و ماذا عن المقاولين الذاتيين ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - ridouane الخميس 19 مارس 2020 - 22:51
بنسبة أجراء الذي يشتغلون في المقهى مستفيدين في الضمان الاجتماعي موقفين عن العمل من أجل هد الوباء هل سوف يستفيدون من الضمان الاجتماعي ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - momo الخميس 19 مارس 2020 - 22:51
مزال إعفاء الكل من الماء والكهرباء وربط الاتصال بالهاتف والانترنت مجانا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
17 - abo yasser الخميس 19 مارس 2020 - 22:51
هذا جيد .ولاكن كناك إشكالية لأصحاب المهن الحرة. مصيرهم مجهول!!!!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
18 - aziz الخميس 19 مارس 2020 - 22:53
الحمد لله هدي مبادرة مزيانة الله يحمي بلادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - مستفسر الخميس 19 مارس 2020 - 22:54
هل الاجراء يتعلق قفط بالاجراء ام حتى الموظفين .وان كان كدلك هل بطريقة مباشرة يتوقف الاقتطاع ام يتطلب الامر تقديم طلب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 22:54
هل قرار تعليق أداء قروض الاستهلاك للابناك يشمل كذالك الموظفين؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - مغربية الخميس 19 مارس 2020 - 22:55
حسب مافهمت القرار يخص فقط المقاولين و الموقوفين عن العمل اما باقي الموظفين فلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - مريم حنين الخميس 19 مارس 2020 - 22:57
ماذا عن هؤلائك الذي ليس له ضمان اجتماعي يشتغلون حر مثلا انا اشتغل مع مكاتب الدراسات الاحصائية وطالبة في نفس الوقت ولديا مصاريف الكراء والعيش ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.