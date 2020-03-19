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تعيين الصنهاجي مديرا عاما جديدا لبورصة البيضاء

تعيين الصنهاجي مديرا عاما جديدا لبورصة البيضاء
هسبريس - و.م .ع
الخميس 19 مارس 2020 - 21:16

تم، اليوم الخميس، تعيين السيد طارق الصنهاجي مديرا عاما جديدا لبورصة الدار البيضاء، خلفا لسلفه السيد كريم حاجي الذي طالب بحقوقه في التقاعد.

وأوضحت البورصة، في بلاغ لها، أن المدير الجديد سيباشر مهامه ابتداء من 2 أبريل المقبل، مبرزة أنه عين بإجماع أعضاء المجلس الإداري للبورصة في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية.

وبدأ السيد الصنهاجي، خريج كلية الفنون التطبيقية والمدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة الاقتصادية بباريس، مساره المهني كمدير مالي بشركة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بواشنطن.

كما شغل بلندن مناصب مختلفة بالإدارة، مرتبطة بأسواق الرساميل، لدى الشركة العامة ودريسدنر كلينوورت بيسون وكاليون سيب وناتيكسيس سيب.

وأبرز المصدر ذاته، أن السيد الصنهاجي راكم أزيد من 23 سنة من الخبرة في القطاع المالي في مجال الأسواق المغربية والدولية، مشيرا إلى أنه قبل هذا التعيين، كان يشغل منصب المدير العام لـ "إثمار كابيتال"، الصندوق السيادي الاستثماري الاستراتيجي السيادي المغربي، ورئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية.

ومن جهة ثانية، أشاد مجلس الإدارة بإنجازات المدير العام السابق السيد كريم حجي، خلال توليه منصبه لمدة 11 سنة، منوها بالتزامه ودوره في النهوض بالسوق المالية المغربية ومساهمته في إشعاعها.

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