خسائر الأورو تتواصل بسبب تفشي "كورونا"

هسبريس من الرباط

تراجع الأورو إلى أقل من 1.08 دولار لأول مرة منذ منتصف سنة 2017، خلال تعاملات أمس الخميس، في ظل تفشي "فيروس كورونا" المستجد.

وتأتي خسائر الأورو على الرغم من ارتفاعه في وقت مبكر من التعاملات، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي تعزيز برنامج مشتريات الأصول بنحو 750 مليار أورو إضافية، في مسعى لمكافحة "فيروس كورونا".

وكانت العملة الأوروبية الموحدة سجلت 1.0726 دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى منذ منتصف شهر أبريل 2017.

كما انخفض الأورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 1 في المائة، مسجلا 0.9300 إسترليني، في حين صعد أمام العملة اليابانية بنحو 0.4 في المائة ليصل إلى 118.43 يَنًّا.

وبالنسبة إلى زوج العملات (الأورو- الفرنك)، فإنه شهد خسائر بنسبة 0.3 في المائة، لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0537 فرنك سويسري.