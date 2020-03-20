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الرئيسية | مال وأعمال | "الإيداع والتدبير للاحتياط" يؤدي المعاشات مسبقا‎

"الإيداع والتدبير للاحتياط" يؤدي المعاشات مسبقا‎

"الإيداع والتدبير للاحتياط" يؤدي المعاشات مسبقا‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 13:30

أعلن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أنه قام، بصفة استثنائية، بأداء مسبق قبل الآجال المعتادة لمعاشات وإيرادات شهر مارس 2020.

وأورد الصندوق، في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن القرار يهم المستفيدين من المعاشات والمستفيدين من إيرادات حوادث الشغل "الأمراض المهنية" والمستفيدين من إيرادات حوادث السير والمستفيدات من المساعدات المباشرة (دعم الأرامل والتكافل الاجتماعي).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - medmed الجمعة 20 مارس 2020 - 13:48
اقول للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss قم من سباتك وطبق ما طبقت الابناك وصناديق التقاعد . وانت يا صندوق تعلم ان 75 % من المتقاعدين لا حول ولاقوة الا بالله. . علا هذا النداء ان يجد اذن صاغية .. مع العلم لا تادزن شيء من جيوبكم . مع كل الاحترامات
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2 - حسن قنديلة الجمعة 20 مارس 2020 - 13:52
الله يرحم ليكم الوالدين لما شوف من الناس الفقراء واليتاما تشوفو من حالهم يا ربي وتعطيوهم شي برك باش يعيشو
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3 - Mino الجمعة 20 مارس 2020 - 14:11
مبادرة انسانية جد جد طيبة و تاريخية تحسب لهذا الصندوق
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