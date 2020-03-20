"الإيداع والتدبير للاحتياط" يؤدي المعاشات مسبقا‎

هسبريس من الرباط

أعلن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أنه قام، بصفة استثنائية، بأداء مسبق قبل الآجال المعتادة لمعاشات وإيرادات شهر مارس 2020.

وأورد الصندوق، في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن القرار يهم المستفيدين من المعاشات والمستفيدين من إيرادات حوادث الشغل "الأمراض المهنية" والمستفيدين من إيرادات حوادث السير والمستفيدات من المساعدات المباشرة (دعم الأرامل والتكافل الاجتماعي).