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الرئيسية | مال وأعمال | فيدرالية الدواجن تضخّ مليون درهم في صندوق كورونا‎

فيدرالية الدواجن تضخّ مليون درهم في صندوق كورونا‎

فيدرالية الدواجن تضخّ مليون درهم في صندوق كورونا‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 14:16

في إطار المبادرة التضامنية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، بادرت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA) وكل الجمعيات المهنية المنتسبة إليها (AFAC ANAM, APV, ANPO وANAVI) بمساهمة قدرها مليون درهم في صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا"، والذي استحدث بأمر ملكي.

ودعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب كافة أعضائها إلى المساهمة بدورهم ومباشرة كل حسب إمكاناته في هذه الحملة التضامنية الوطنية، وتحويل المساهمات في الحساب البنكي المفتوح لدى بنك المغرب.

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