بنك المغرب ينشر بيانات توضيحية حول التبرعات

هسبريس من الرباط

نشر بنك المغرب بيانات توضح للمواطنين طرق تقديم التبرعات في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" من المغرب أو من الخارج.

وتتوخى هذه البيانات، المتاحة بالعربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، تقديم إرشادات للمواطنين الراغبين في التبرع لفائدة هذا الصندوق الخاص، المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس.

وأوضح البنك المركزي أنه بإمكان المواطنين دفع تبرعاتهم من المغرب لدى مقرات وفروع بنك المغرب، أو لدى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة، الذين يزاولون على الصعيد الوطني، أو لدى الوكالات البنكية.

ويمكن التبرع عن طريق تحويل بنكي أو الدفع نقدا أو بواسطة شيك.