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كُتّاب وآراء
"الباطرونا" تضخ نصف مليار درهم ضد "كورونا"
بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبموافقة الدولة والنقابات، تقرر وهب مبلغ 500 مليون درهم للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا"، الذي تم إنشاؤه يوم الأحد الماضي بتعليمات من الملك محمد السادس.
وأكد الاتحاد في بلاغ له، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة موجة التضامن وجهود جميع القوى الفاعلة في المغرب لمواجهة هذه الجائحة.
وأورد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه تمت إعادة تخصيص مبلغ 500 مليون درهم من صندوق ضريبة التكوين المهني، التي يمولها المشغلون بشكل حصري.
وتسهر على تدبير هذا الصندوق لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والدولة والنقابات.