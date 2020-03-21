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الرئيسية | مال وأعمال | ابتداءً من الإثنين .. المغرب يوقف حركة القطارات

ابتداءً من الإثنين .. المغرب يوقف حركة القطارات

ابتداءً من الإثنين .. المغرب يوقف حركة القطارات
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 16:11

امتثالا لتعليمات السلطات التي تنص على فرض حالة الطوارئ الصحية ومنع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية، ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020 على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، كوسيلة لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم ابتداء من التاريخ المذكور توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات.

أما بالنسبة إلى المتنقلين من أجل العمل والمتوفرين على الرخص المسلمة لهذا الغرض من طرف السلطات المختصة، كما هو منصوص عليه من طرف وزارة الداخلية، سيؤمن المكتب الحد الأدنى من قطارات القرب الرابطة بين الدار البيضاء- الرباط- القنيطرة والدار البيضاء-مطار محمد الخامس والدار البيضاء- سطات والدار البيضاء- الجديدة.

وإلى حدود هذا التاريخ، يقول المكتب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، سيواصل ملاءمة برنامج سير القطارات تماشيا مع حركة تنقلات المواطنين، مع الإشارة إلى أن الحجز المسبق للتذاكر سيواكب تطور الوضعية حسب برنامج النقل المسطر.

وأهاب المكتب زبناءه باحترام كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات والانخراط الكامل في المجهودات المبذولة من أجل الحد من تفشي الوباء المستجد، داعيا إياهم إلى الاطلاع والاستعلام باستمرار على هذه البرمجة "الظرفية" للقطارات، عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الزحام السبت 21 مارس 2020 - 16:19
قرار جيد ولكن غادي يخلق براف ديال الزحام كلشي غادي يتسارع قبل التلاثاء. لو كان يتطبق في الحين
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13
2 - الواسيني السبت 21 مارس 2020 - 16:20
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ علاج كورونا في العودة لله وترك ما كنا نفعل
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28
3 - سرمد الحق السبت 21 مارس 2020 - 16:22
مع الاسف كان عليهم أن يقارنوا الطاريء الطبية مع منع حركة السفر بتاتا و التنقل بين الاقاليم و المدن .
الكارثة ستحدث في الايام المقبلة نتمى من الله تعالى السلامة للجميع و الشفاء للمصابين و المرض .
لكن و اأسفاه وقعنا في نفس خطأ الايطاليين .. أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.استغفروا ربكم و توبوا اليه.فإن الاستغفار يكسر البلاء و يعظم الأجر و ينزل الرحمة.
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11
4 - مغربي منهار السبت 21 مارس 2020 - 16:22
وعباد الله عتقونا راه ولادنا كايموتو بجوع مكناش معولين على هادشي دوزو لينا هاد 2000dh نهار الإثنين نعتقو بيها
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21
5 - وطني السبت 21 مارس 2020 - 16:25
يجب على الجميع ان يتوقف لا عمل لا تجارة لا نقل سوى المستشفيات والصيادلة والضرب بيد من حديد على كل من لا يحترم قرارات السلطة
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3
6 - ggggggg السبت 21 مارس 2020 - 16:26
كان على الدولة إيقاف الكل مع منع الخروج من البيت من ليلة الجمعة
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4
7 - Hassan السبت 21 مارس 2020 - 16:26
ماهي اعراض الفيروس وما هو واجب عليك ان تفعله عند ما تكون فيك تاك الأعراض
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1
8 - Mohamed taha السبت 21 مارس 2020 - 16:28
عمل جيد للحد من تفشي فيروس كورونا
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0
9 - enigma السبت 21 مارس 2020 - 16:30
تقليص المدة الزمنية وعدد الاصابات. .يجب استدعاء.كل من دخل المملكة المغربية. من 1 مارس.لإجراء الفحوصات.الطبية. ولكم واسع النضر
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2
10 - الفيلسوف السبت 21 مارس 2020 - 16:30
يجب إيجاد الحلول للموظفين الذين يعملون والذين ليس لديهم وسائل نقل خصوصا الذين يتنقلون بين المدن...
الأمر الثاني يجب أن تبدأ مسألة توزيع المونة على الفقراء و البداية مع من يشتغلون في المقاهي...
ثالثا يجب إعادة النظر في ورقة الاذن بالخروج. و تعويضها ب Badge لكي نحصر عدد الذين يخرجون من المنزل وندرس في نفس الوقت إمكانية العدوى وكيف انتقلت بين الأشخاص...
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