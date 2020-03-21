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كُتّاب وآراء
ابتداءً من الإثنين .. المغرب يوقف حركة القطارات
امتثالا لتعليمات السلطات التي تنص على فرض حالة الطوارئ الصحية ومنع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية، ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020 على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، كوسيلة لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم ابتداء من التاريخ المذكور توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات.
أما بالنسبة إلى المتنقلين من أجل العمل والمتوفرين على الرخص المسلمة لهذا الغرض من طرف السلطات المختصة، كما هو منصوص عليه من طرف وزارة الداخلية، سيؤمن المكتب الحد الأدنى من قطارات القرب الرابطة بين الدار البيضاء- الرباط- القنيطرة والدار البيضاء-مطار محمد الخامس والدار البيضاء- سطات والدار البيضاء- الجديدة.
وإلى حدود هذا التاريخ، يقول المكتب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، سيواصل ملاءمة برنامج سير القطارات تماشيا مع حركة تنقلات المواطنين، مع الإشارة إلى أن الحجز المسبق للتذاكر سيواكب تطور الوضعية حسب برنامج النقل المسطر.
وأهاب المكتب زبناءه باحترام كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات والانخراط الكامل في المجهودات المبذولة من أجل الحد من تفشي الوباء المستجد، داعيا إياهم إلى الاطلاع والاستعلام باستمرار على هذه البرمجة "الظرفية" للقطارات، عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
الكارثة ستحدث في الايام المقبلة نتمى من الله تعالى السلامة للجميع و الشفاء للمصابين و المرض .
لكن و اأسفاه وقعنا في نفس خطأ الايطاليين .. أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.استغفروا ربكم و توبوا اليه.فإن الاستغفار يكسر البلاء و يعظم الأجر و ينزل الرحمة.
الأمر الثاني يجب أن تبدأ مسألة توزيع المونة على الفقراء و البداية مع من يشتغلون في المقاهي...
ثالثا يجب إعادة النظر في ورقة الاذن بالخروج. و تعويضها ب Badge لكي نحصر عدد الذين يخرجون من المنزل وندرس في نفس الوقت إمكانية العدوى وكيف انتقلت بين الأشخاص...