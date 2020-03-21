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الرئيسية | مال وأعمال | وزارة الفلاحة: لا داعي لتخزين الأغذية في البيوت

وزارة الفلاحة: لا داعي لتخزين الأغذية في البيوت

وزارة الفلاحة: لا داعي لتخزين الأغذية في البيوت
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 18:15

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ضمان تزويد السوق بالمنتوجات الغذائية في جميع أنحاء التراب الوطني، بالرغم من حالة الطوارئ الصحية، معلنة أن هناك كميات كافية من القمح بفضل تعزيز موفورات التخزين والرفع من إنتاج المطاحن الصناعية من الدقيق.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إلى وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية؛ وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين، موردة أن الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى له في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثيرا سلبيا على واقع العرض.

وشددت الوزارة الوصية على أن "التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، أنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر"، مبرزة أن "استمرار النشاط الفلاحي بشكل عاديّ في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة".

وفيما يخص السكر، أكدت الوزارة أن الموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك، مضيفة أنه سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية.

وبالنسبة إلى الحليب، فقد أوضح المصدر ذاته أن الفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز، مشيرة إلى أن الكميات الموجهة إلى التصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100-120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك.

أما بالنسبة إلى اللحوم الحمراء، فالمجازر مستمرة في عملها بشكل عاديّ، والإنتاج يغطي بشكل واسع الحاجيات، كما تسجل الأسعار استقرارا، معتبرة أن سوق الدواجن يعرف تموينا عاديا. الارتفاع في الأسعار، الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، يرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين وقد عادت الوضعية إلى طبيعتها.

وفيما يخص الخضر والفواكه، وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، يضمن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عاديّ، حسب وزارة الفلاحة، تموين السوق بشكل مستمر وكافٍ، مشددة على أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عاديّ، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أن إنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر المقبلة، موضحة أنه سيتم تعزيز هذه الزراعات على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس.

ويعرف نشاط المطاحن الصناعية، وفقا للمصدر ذاته، وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي بـ47 في المائة، من أجل توفير تموين عاديّ وكاف للسوق الوطني، مسجلة أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة الى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (99)

1 - مغربي السبت 21 مارس 2020 - 18:26
اللهم بارك لنا في خيراتنا.
اللهم ارزقنا شكر نعمك.
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47
2 - متتبع السبت 21 مارس 2020 - 18:27
اليوم في سوق سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان....الطماطم 60درهم للصندوق عوض 120درهم البارحة....هناك تخفيض كبير في جميع أنواع الخضر والفواكه....والقادم أجمل إن شاء الله
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37
3 - متتبع بدوي السبت 21 مارس 2020 - 18:28
اليوم أسواق البوادي اي السبت أغلقت مما عرض الفلاحون إلى العجز عن شراء حاجياتهم من الاغدية وكذلك حاجيات البهائم من العلف خصوصا أن الفلاح ينتظر بيع بهيمة من أجل الابتداع كان الله في عونهم
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10
4 - هند السبت 21 مارس 2020 - 18:29
ومن أين سنقتني هذه الخضراوات والاسواق لم تعد موجودة
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-17
5 - عبد الله السبت 21 مارس 2020 - 18:31
الغلاء المبين البصل 12 درهم الطماطم 12 درهم ووووو ماهذا اين هو دور المراقبة لماذا ترتفع الاسعار بشكل مسعور اتقوا الله في الفقراء اتقوا الله في العباد. يوم لا ينفع الا العمل الصالح. اتقوا النار ولو بشق ثمرة ساعدوا الضعفاء حسبنا الله ....
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-2
6 - عابر السبت 21 مارس 2020 - 18:32
رآه بغنا نخرجو نشريو باش نقديو دبا مالقينا المقدم، كون كنت مخليها كون دبا ماعندي مشكل! ندمت
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4
7 - abdlmalik chniouel السبت 21 مارس 2020 - 18:32
الحمد لله على هذا الوطن الذي نعيش فيه. وشكرا على كل هذه المعلومات.
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12
8 - المواطن لا يشتري من التلفزة السبت 21 مارس 2020 - 18:32
يجب على وزير الفلاحة التصريح بالسمنة التقديرية واسقفها بالنسبة لكل مادة على حدا. البطاطس الطماطم البصل الجزر وغيرها من الخضر و الفواكه وتشديد المرتقبة و اتخاذ إجراءات جزرية رادعة في حق الوسطاء.
جميل هذا الكلام لكن الملاحظ هو الزيادة المبالغ فيها في الأسواق ومحلات بيع الخضر.
فعلى سبيل المثال انتقال ثمن الطماطم من درهماً إلى سبعة دراهم خلال عشرة أيام يجعلنا لا نثق في هذه البلاغات المركزية.
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6
9 - حميد السبت 21 مارس 2020 - 18:33
يجب تخزين المواد الصالحة للتخزين لانكم تكدبون ولا تقدرون على تلبية حاجياتنا والدليل انكم عرضتمونا لمختلف الزيادات ورفعتم الدعم عن المواد التي تحتاج اليها
انكم تطلبون منا المكوت في المنزل ومن اين سوف ناكل انتم لديكم المال والاكل وتسخرون الجميع من سائق وحارس وغيرهم وادا رفضوا تطردوهم من عملهم لانهم معرضون للطرد
ارجو ان تخرجوا بشيء من هدا الوباء تتعلمونه وهو ان لا تضحكوا على المواطن البسيط .
ومن ناحيتي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هو الوحيد الدي نراه اهلا للاتباع
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-19
10 - oujdi السبت 21 مارس 2020 - 18:33
راه الإكتفاء موجود أعباد الله الى شريت نتا و هي أضعاف مضاعفة من المواد الغدائية و جا خوك المسلم موراك يشري مغاديش يصيب والو خاصو يتسنا حتى الغدا
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6
11 - ثمن الخضر غالي بزاف السبت 21 مارس 2020 - 18:34
نطالب السيد وزير الداخلية بإرسال لجن لمراقبة أسواق الجملة لاعتقال السمسارة و الشناقة، فَهُم السبب الرئيس للغلاء اللذي تشهده الخضر
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10
12 - Ammar السبت 21 مارس 2020 - 18:37
القناعة في القلب . هذا الوباء رفع القناع على شريحة من المجتمع التي تطبعها الأنانية الإنتهازية والغباء.
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11
13 - ouafae السبت 21 مارس 2020 - 18:45
الحمد لله على كل حال،اله يحفضنا،بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم
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6
14 - hasnae السبت 21 مارس 2020 - 18:46
أيام الجوع ذهبت في العصور القديمة أما اليوم كل شيء موجود فالإنسان سواء كان فقيرا أو غنيا يجب أن يحمد الله تعالى و أن يلتزم الدعاء لرفع هذا الفيروس و يشفي أمة الإسلام جميعا أما بخصوص من يشتري المنتوجات الغذائية بكميات كبيرة هنا أتكلم عن الأشخاص الأغنياء فهذا سيؤدي إلى زيادة الأسعار على الفقراء وهذا ليس عدل في حق الشعب المغربي الفقير
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7
15 - الياس السبت 21 مارس 2020 - 18:46
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي
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3
16 - حمزة الروداني السبت 21 مارس 2020 - 18:47
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
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2
17 - عثمان السبت 21 مارس 2020 - 18:48
الفلاحة هي التي تنقذ دائما المغرب من ازماته
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5
18 - سيليا السبت 21 مارس 2020 - 18:49
نشكر وزارة الفلاحة على المجهودات التي تبدلها من اجل توفير المؤونة
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1
19 - ليلى السبت 21 مارس 2020 - 18:50
الشكر الجزيل لوزارة الفلاحة على مجهوداتها في سبيل طمأنة المغاربة و توفير الكمية اللازمة من المؤونة
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2
20 - احلام السبت 21 مارس 2020 - 18:50
السيد وزير الفلاحة تحمل مسؤوليته في تدبير القطاع  في اكبر مستوياتها
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2
21 - إسلام السبت 21 مارس 2020 - 18:50
هناك تناقض بين الوزارات، وزارة الداخلية تمنعنا من الخروج في الوقت نفسه وزارة الفلاحة تطمئننا لا داعي لادخار الخضر والفواكه. الخير موجد؟ حلل وناقش؟ هناك عدم التنسيق بين الأطراف، لخبطة اصبحنا في دوامة بين الصح والباطل، كما يقول المثال: طلع تأكل العنب هابط شكون قالها لك...
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-4
22 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 18:50
القطاع الفلاحي بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا ونفتخر بها كتجربة وما تحقق من خلالها و كل هذا بفضل السيد الوزير الكفء الذي يشرف على هذا القطاع ، وان شاء الله سيستطيع القطاع الفلاحي توفير الحاجيات الكاملة من المنتوجات الغذائية الكافية خلال هذه المرحلة من وباء كورونا
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2
23 - مواطنة مغربية السبت 21 مارس 2020 - 18:50
فعلا تتكالب الاسر على الاسواق وتتهافت تهافت الجبناء. منظر تشمءز له النفوس. وكاننا مقبلون على حرب تستدعي تامين القوت. لم يتردد الاعلام ولم يتوقف عن دكر التضامن والتكافل. انجاز محسوب له. لكن الامور تجري على غير دلك اسواق مكتضة وبقاقيل بالدور بالرغم من ان الخيرات التي ملات الاسواق تكاد تنطق بان بلدنا الحبيب ترعاه يد الله تعالى ولن يمسه السوء. رجاء الرجوع الى دكر الله تعالى وتحلوا بالايمان ولنجعل من شعارنا قول الله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.
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3
24 - سلوى السبت 21 مارس 2020 - 18:51
وزارة الفلاحة ابانت عن اهتمامها بالشعب من خلال ما تقوم به من اجل توفير المواد الفلاحية بأثمنة مناسبة
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2
25 - نورة نورة السبت 21 مارس 2020 - 18:51
ولكن كتقولو الخير موجود علاش كولشي غالي الخضرة الفواكه كولشي شاعلة فيه العافية والي مفحالوش يبقى بجوع
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-1
26 - الكلومي السبت 21 مارس 2020 - 18:51
القطاع الفلاحي نجح في انه اغذي المغاربة في عز الأزمة الصحية
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3
27 - salma ajer السبت 21 مارس 2020 - 18:52
مجهودات كبيرة تبذلها وزارة الفلتحة من اجل توفير المؤونة للمغاربة نشكركم جزيل الشكر
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2
28 - من روما السبت 21 مارس 2020 - 18:52
متى يكون هذا التمويل حتى يجوع الشعب أو تملأ بطون اللوبيات اليوم البصل 10 دراهم ولانتكلم عن الباقي الويل لمن يستغل أخاه حيا وميتا
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0
29 - حكيم السبت 21 مارس 2020 - 18:52
الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى له في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثيرا سلبيا على واقع العرض
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30 - احمد السبت 21 مارس 2020 - 18:53
المؤونة موفرة بشكل عادي و اثمنة في المتناول نشكر وزارة الفلاحة على مجهوداتها
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1
31 - العلمي السبت 21 مارس 2020 - 18:53
تحقيق نتائج متميزة في مجال الانتاج لم يأتي من فراغ، بل هناك عمل ميداني دؤوب تشرف عليه وزارة الفلاحة في شخص السيد الوزير الذي يجوب المملكة طولا و عرضا للوقوف على تنفيذ و تتبع المشاريع المبرمجة.
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-2
32 - [email protected] السبت 21 مارس 2020 - 18:54
السلام عليكم هنا بمدينة الحسيمة الاسعار ارتفعت بشكل ملحوظ اكثر مما كانت عليه في جميع المنتوجات ( مثلا: الدواجن 20 درهم الكيلو. الموز 11 درهم التفاح 10 دراهم البرتقال 8 دراهم أقل ثمن الفورص 6 دراهم...) و لا وجود لاي لجن مراقبة المرجوا الالتفات لهذه المدينة و باقي المدن المعزولة و السلام عليكم
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2
33 - عبد الصمد السبت 21 مارس 2020 - 18:54
الحمد لله لنا كامل الثقة في وزارة الفلاحة و في قراراتها و ان شاء الله سنجتاز هذه الازمة في أقرب وقت
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1
34 - الهاسمي السبت 21 مارس 2020 - 18:54
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
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2
35 - ايمان السبت 21 مارس 2020 - 18:54
رغم الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا الا ان وزارة الفلاحة تعمل ما في جهدها لتوفير المؤونة بشكل عادي وبأثمان مناسبة للشعب
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36 - %%%% السبت 21 مارس 2020 - 18:54
je n ai pas peur de covid 19 j ai peur des gens qui achetent en folie je veux juste une bonbonne de gaz juste une . introuvable a salé et précisément lkaria .les gens ont acheter tout de la benne du camion .du jamais vue . le reste je sort acheter se qui faut le jour le jour . please arretez d acheter votre part et les parts des autres
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5
37 - كمال السبت 21 مارس 2020 - 18:55
معندناش حتى المشكل اللي كاين عند الدول المجاورة
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38 - حسام السبت 21 مارس 2020 - 18:56
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه
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1
39 - مريم السبت 21 مارس 2020 - 18:56
الحمد لله هدشي من فضل الله عز وجل و العمل ديال اخنوش
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40 - مغربية السبت 21 مارس 2020 - 18:56
المؤونة متوفرة لكن الدكاكين والخضارة خصوصا في الأحياء الشعبية مغلقة إذن ما فائدة الوفرة إذا لم نجد من يبيعنا هذا ولم نتحدث عن الأسعار المرتفعة التي لا تخضع إلى المراقبة هذا نداء لوزارة الداخلية ولجنة اليقضة
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41 - عايدة السبت 21 مارس 2020 - 18:56
مشكورة وزارة الفلاحة على طمأنتها لنا و نشكركم ايضا على توفيركم المؤونة لنا باثمنة في المتناول
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42 - صفاء السبت 21 مارس 2020 - 18:57
فبحال هاد الظروف كتبان الوطنية كنشكرو وزارة الفلاحة على توفيرها للمؤونة
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43 - نور الدين السبت 21 مارس 2020 - 18:57
مادام السيد عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة فلا خوف على الانتاج الفلاحي بالمغرب
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44 - مغترب السبت 21 مارس 2020 - 18:57
بريطانيا و بدأ مخزون الأغذية ينفذ و كتقول للناس ميديروش الإحتياط بغيتي نوليو عام الجوع بنادم يدير الاحتياط الأسوأ قادم
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-2
45 - هبة السبت 21 مارس 2020 - 18:58
المؤونة متوفرة بشكل عادي لا الخضرة لا اللحوم و الاثمنة في متناول الشعب نشكر وزارة الفلاحة على كل ما تبدله من مجهودات لتوغير المؤونة بدون رفع الثمن في هذه الظروف الصعبة
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46 - كريمة السبت 21 مارس 2020 - 18:59
الحمد لله على بلادنا الله اسامحلينا فيه فعز الازمة فاش عرفين بحقها الله احميك يا بلادي
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47 - عبد السلام السبت 21 مارس 2020 - 18:59
بفضل الاستراتيجية المحكمة التي وضعها وزير الفلاحة سيستطيع القطاع الفلاحي ان يوفر حاجياتنا من المتنوجات الفلاحية
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48 - سميرة السبت 21 مارس 2020 - 19:00
شكرا وزارة الفلاحة على المجهودات ديالها
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49 - امينة السبت 21 مارس 2020 - 19:00
ظروف صعبة يمر منها مغربنا الحبيب لكن رغم ذلك تضافرت جهود وزترة الفلاحة لتوفير المؤونة بكمية وافرة لاجل المواطنين و بأثمنة مناسبة شكرا لكم
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50 - احمد السبت 21 مارس 2020 - 19:01
دولة ديالنا قايمة بالوجيب ديالها شكرا على طمئنتنا
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51 - اميمة السبت 21 مارس 2020 - 19:02
وزارة الفلاحة لم تستغل الوضع لتزيد في الاتمنة بل فعلت كل ما بوسعها لتوفير المؤونة بشكل عادي و بأثمنة مناسبة شكرا لوزير الفلاحة السيد عزيز أخنوش رجل المواقف الصعبة بامتياز
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52 - أيوب السبت 21 مارس 2020 - 19:02
وزارة الفلاحة قادرة على أن توازي بين الطلب و العرض فيما يخص المنتوجات الغدائية الفلاحية
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53 - اسماء السبت 21 مارس 2020 - 19:02
الله اسامحلنا فالدولة ديالنا شكرا وزارة الفلاحة على المجهودات ديالك
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54 - ايمن السبت 21 مارس 2020 - 19:03
المؤونة متوفرة بشمل كافي لكل الاسر فلا داعي للتخزين نشكر وزارة الفلاحة على مجهوداتها
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55 - مستخدم السبت 21 مارس 2020 - 19:03
الكتير الناس كيخزنوا الأغذية باش مايحتاجوش يخرجوا الزنقة بزاف كوقاية، ماشي حيت خايفينها تسالي
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56 - لمياء السبت 21 مارس 2020 - 19:04
الله احفظ بلادنا وزارة الغلاحة خدامة الحمد لله باش توفر المغاربة المنتوجات الفلاحية الازمة شكرا
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57 - اية السبت 21 مارس 2020 - 19:04
نشكر وزارة الفلاحة على مجهوداتها المبذولة اتوفير المؤونة باثمنة معقولة
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58 - نعيمة السبت 21 مارس 2020 - 19:05
الحمد لله على بلادنا وضكرا وزارة الفلاحة على هاد المعلومات
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59 - radia السبت 21 مارس 2020 - 19:05
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء وحظ موفق ومزيد من العطاء وشكرا عن الاطمئنان
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60 - سناء السبت 21 مارس 2020 - 19:07
كفاءة وزير الفلاحة الى جانب مخطط المغرب الاخضر الذي جاء به مكنه من النهوض بالفلاحة في المغرب والان يطمىننا هناك ما يكفي للعيش في هده الازمة
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61 - ابراهيم السبت 21 مارس 2020 - 19:07
سوق فيها كلشي بلادنا راه فيها الخير افيها ناس خدامين باش المواطن اكون بخير وزارة الفلاحة قايكة بالواجب ديالها
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62 - mariam السبت 21 مارس 2020 - 19:07
ماضكضينش لاش نتسابقو على الماكلة راه كاين الفائض الحمد لله
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63 - laila السبت 21 مارس 2020 - 19:08
وزارة الفلاحة مشكورة على هاد الخبر فعلا الناس كايحسابليهم واش كلشي غادي يسد
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64 - راضية السبت 21 مارس 2020 - 19:08
شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
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65 - سعاد السبت 21 مارس 2020 - 19:09
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
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66 - halima السبت 21 مارس 2020 - 19:09
تحت شعار# بقى ف دارك احمي عائلتك # نبقاو ف دارنا هذا لا يعني انه سالات المؤونة فالبلاد
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67 - سليمان السبت 21 مارس 2020 - 19:10
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
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68 - najla السبت 21 مارس 2020 - 19:10
الناس اللي مكلفين بمواد التغذية ديما موجودين هير حنا اللي خاصنا نجمعو رجلينا شوية و نمشيو نتقداو فالضرورة فقط
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69 - عبدو السبت 21 مارس 2020 - 19:10
في ضل هده الازمة وزارة الفلاحة ابانت هلى القدرة ديالها المنتوجات الفلاحية موجودة ومتوفرة اباتمنة مناسبة
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70 - كورونا سيدخل التاريخ السبت 21 مارس 2020 - 19:10
كيف نثيق التصريحات في واد و الواقع المعاش في واد آخر. يا ربي الطف بنا و لإ تواخدنا بذنوبنا و لا بذنوب غيرنا
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71 - احمد السبت 21 مارس 2020 - 19:11
السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته منقطعة النظير
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72 - salma السبت 21 مارس 2020 - 19:11
وزارة الفلاحة موفرة الخضرة فالاسواق يعني ماكاينش لاش نديرو الاكتظاظ و نشريو فوق طاقتنا
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73 - حليمة السبت 21 مارس 2020 - 19:12
نشكر وزارة الفلاحة على المجهودات ديالها اوفرت المواطن المواد الازمة وبوفرة ابتمن مناسب
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74 - amine السبت 21 مارس 2020 - 19:12
الفلاحة ماعمرها كانت مشكل فهاد البلاد لأن الناس اللي مسيرينها دايرين جهدهم و أكثر
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75 - amine السبت 21 مارس 2020 - 19:12
الفلاحة ماعمرها كانت مشكل فهاد البلاد لأن الناس اللي مسيرينها دايرين جهدهم و أكثر
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76 - najwa السبت 21 مارس 2020 - 19:13
تبارك الله على سيد الوزير دائما محزم ومكيخلي حتى حاجة تغلب علية برافوووو
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77 - سارة السبت 21 مارس 2020 - 19:13
شكر خاص لوزير الفلاحة على هذه المجهودات المبدولة
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78 - hamza السبت 21 مارس 2020 - 19:13
وزارة الفلاحة دايرة خدمتها على أكمل وجه و هي مشكورة على ذلك
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79 - samira السبت 21 مارس 2020 - 19:13
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة
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80 - nassim السبت 21 مارس 2020 - 19:14
كل الشكر و التقدير لهاد الوزارة اللي كتسهر باش المواطن المغربي ماتخصو تا حاجة
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81 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 19:15
وزارة الفلاحة اكدت هي و مجموعةمن الوزارات على ان المنتجات الاستهلاكية ستكون متوفرة ، لكن حتى يكون الخبر في محله على الوزارة ان تحدد اثمنة هاد المنتجات، و ان نضمن عدم الزيادة في الاسعار .
الي عندو الفلوس ما عندوش مشكل ، لكن الي ضعيف الحالة واش غيقدر يشري بديك الاثمنة الي فالسوق و خصوصا ان الحرة وقفات.
المرجوا من الحكومة التدخل من اجل مراقبة الاسعار بل تدعيمها من اجل ان تكون في متناول المواطن الفقير .
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82 - fadma السبت 21 مارس 2020 - 19:15
سيد الوزير الفلاحة دائما في القمة ليس اول مرة يدهشنا انه بالعمل  فهو دائما يقوم بالواجب
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83 - amin السبت 21 مارس 2020 - 19:16
بفظل المجهودات المبدولة من وزارة الفلاحة الاثمنة في المتناول
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84 - youssef السبت 21 مارس 2020 - 19:16
صراحة الحاجة التي تقشعر لها الأبدان هي كيفاش الدولة تضامنات مع الشعب ديالها و الشعب كذلك برافو و شكرا لوزارة الفلاحة اللي كاقصراتش حتا هي من جانبها
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85 - iman السبت 21 مارس 2020 - 19:17
شكرا وزارة الفلاحة على هذه المبادرة الطيبة وتوفير المؤونة لشعب المغربي
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86 - kawtar السبت 21 مارس 2020 - 19:20
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على اكمل وجه فينا يخص المنتوجات الغذائية
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87 - hasna السبت 21 مارس 2020 - 19:20
تحية للوزارة على الاهتمام لهدا القطاع الدي هو ضروري في الحياة وباطمئنانينا هناك مايكفي للعيش في هدا الظروف
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88 - rachida السبت 21 مارس 2020 - 19:23
حمد الله بفظل سيد وزير الفلاحة تشهد تطورا متواصل
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89 - rachida السبت 21 مارس 2020 - 19:23
حمد الله بفظل سيد وزير الفلاحة تشهد تطورا متواصل
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90 - زوهير السبت 21 مارس 2020 - 19:27
لدي صلة وثيقة بالمجال الفلاحي لمدة 20 سنة و اعتبر ان الفترة التي تولى فيها اخنوش وزارة الفلاحة هي من احسن الفترات و انجحها كيف لا وهذا الرجل يعتبر رجل الميدان بامتياز
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91 - سعيد السبت 21 مارس 2020 - 19:28
التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها والحمد لله ؛ بناء مسالك قروية لفك العزلة متواصلة ؛ مشاريع هيدروفلاحية متزايدة ؛ تقوية التجهيزات ذات الجودة العالية متلاحقة ؛ تنزيل مخرجات الدعامة الثانية للمخطط الاخضر متتابعة لخدمة الفلاحين الصغار في إطار التجميع وفاء للوطن والمواطنين عنوان الوفاء للمسؤولية والاخلاص للامانة.... إنه الصدق والمعروف لدى العامة بالمعقول وأغراس أغراس....
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92 - سعيد السبت 21 مارس 2020 - 19:29
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
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93 - عمراني السبت 21 مارس 2020 - 19:29
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
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94 - حمودة السبت 21 مارس 2020 - 19:30
الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.
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95 - ربولي السبت 21 مارس 2020 - 19:30
الفلاحة المغربية وصلت العالمية بفضل السيد الوزير 
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96 - سلوان السبت 21 مارس 2020 - 19:30
تحية خاصة لهذا لسيد عزيز أخنوش الذي طور القطاع الفلاحي في بلادنا
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97 - سوسين السبت 21 مارس 2020 - 19:31
من حق جميع المغاربة الافتخار بوزيرهم في الفلاحة، الذي عبر في أكثر من مناسبة على كونه يسهر على خدمة الوطن و المواطن دون كلل و لا ملل، فالرجل يشتغل بشكل يبين على أنه مقتنع تمام الاقتناع بجدوى الاستراتيجيات الفلاحية التي تبناها و مزال يتبناها، و ذلك راجع إلى كون الرجل يعتمد على استراتيجيات مبنية على أسس صحيحة مدروسة الأهداف و النتائج.
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98 - رولا السبت 21 مارس 2020 - 19:31
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
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99 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 19:32
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل الوطنية و الدولية
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