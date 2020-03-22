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كُتّاب وآراء
المغرب يعلق الرسوم الجمركية على واردات القمح
قرّرت المملكة المغربية تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو المقبل، والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إنه سيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية المقبلة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تقوم بمتابعة دقيقة لاستيراد الحبوب من خلال تتبع السفن القادمة من وجهات مختلفة، حتى وصولها إلى موانئ المملكة، مع تحديد التواريخ المضبوطة لرسوها وللكميات التي تحملها.
وشدد البلاغ على أن المصالح المركزية والجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معبأة لضمان استمرار جميع الأنشطة الفلاحية، وكذا السير العادي للأسواق وضمان السلامة الصحية للمستهلك.