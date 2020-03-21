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الرئيسية | مال وأعمال | "لارام" تعلن توقيف جميع الرحلات الجوية الداخلية

"لارام" تعلن توقيف جميع الرحلات الجوية الداخلية

"لارام" تعلن توقيف جميع الرحلات الجوية الداخلية
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 22:23

تفعيلا لقرار حكومة المملكة المغربية في إطار حالة الطوارئ الصحية، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تعليق جميع رحلاتها المحلية، حتى إشعار آخر.

وأوضحت "لارام"، في بلاغ لها، أنه يمكن للزبناء الحصول على مزيد من المعلومات حول التدابير التجارية المتخذة جراء هذا القرارعبر الاتصال بالرقم الهاتفي 0890000800.

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