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الرئيسية | مال وأعمال | "ونكسو" ترفع مفهوم التضامن إلى درجة واجب أولوي وطني

"ونكسو" ترفع مفهوم التضامن إلى درجة واجب أولوي وطني

"ونكسو" ترفع مفهوم التضامن إلى درجة واجب أولوي وطني
بيان صحافي
الأحد 22 مارس 2020 - 08:59

نشأنا على مبادئ الكرامة، والشجاعة، والعزيمة التي صنعت تاريخ بلدنا؛نرى اليوم أن بلدنا مجبر على الدخول في سباق ضد الزمن وضد عدو فتاك وخفي.

واعون كل الوعي بأن المعارك الكبرى قد انتصرنا فيها بفضل تلاحمنا المستدام، وروح المسؤولية والانضباط وكذلك بثقتنا الكبيرة في الله، في ملكنا، وفي أنفسنا رفعنا مفهوم التضامن إلى درجة واجب أولوي وطني.

لذلك فإن "مؤسسة ونكسو للتضامن" تخصص نصف الأرباح الصافية للاستغلال التي حققتها ونكسو برسم سنة 2019، أي 100 مليون درهم، للصندوق الخاص لمحاربة وباء "كورونا فيروس".

ونكسو اتخذت وستتخذ كل التدابير الضرورية للحفاظ على صحة مجموع مستخدميها، وفعالية منظومتها، وضمان التموين بالمنتجات البترولية لجميع محطاتها والوحدات الصناعية عبر كامل تراب المملكة، أيا كانت كلفة ذلك.