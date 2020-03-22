الصندوق المغربي للتقاعد يدعم صندوق "كوفيد 19"

هسبريس من الرباط

في إطار المساهمات المتدفقة على صندوق الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلن الصندوق المغربي للتقاعد مساهمته فيه، تنفيذا للتوجيهات الملكية وتكريسا لمبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في الدستور.

وأورد الصندوق، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المدير العام قرر المساهمة بشهر من أجرته الشهرية؛ فيما سيساهم المسؤولون الإداريون بنصف شهر، والأطر بما تيسر لهم.