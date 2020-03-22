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الرئيسية | مال وأعمال | الصندوق المغربي للتقاعد يدعم صندوق "كوفيد 19"

الصندوق المغربي للتقاعد يدعم صندوق "كوفيد 19"

الصندوق المغربي للتقاعد يدعم صندوق "كوفيد 19"
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 17:33

في إطار المساهمات المتدفقة على صندوق الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلن الصندوق المغربي للتقاعد مساهمته فيه، تنفيذا للتوجيهات الملكية وتكريسا لمبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في الدستور.

وأورد الصندوق، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المدير العام قرر المساهمة بشهر من أجرته الشهرية؛ فيما سيساهم المسؤولون الإداريون بنصف شهر، والأطر بما تيسر لهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عقلاني الأحد 22 مارس 2020 - 17:57
نتا خاص شكون يدعمك، بقى ليك غاتعطي.
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5
2 - خليلوفيتش الأحد 22 مارس 2020 - 18:02
الله ايجازيكم بخير اللي بغا يساهم من جيبو آلله ايسهل عليه ما تقيسوش غير فصندوق التقاعد راه مريض بامراض مزمنة تقدر تشد فيه كورونا
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3 - محارب سابق الأحد 22 مارس 2020 - 18:02
منذ مدة و انتم تقولون بان الصندوق المغربي التقاعد مهدد بالافلاس. منذ 23 سنة و انتم لم تزيدوا في معاشاتنا و لو سنتيم واحد رغم الزيادات التي عرفتها أسعار كل شيء و الزيادات في تحور الناشطين.
اولى لكم ان تحسنوا معاشاتنا لاننا اصبحنا من افقر الفقراء .
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4 - Ilyas boys الأحد 22 مارس 2020 - 18:03
الطلاب يطلب أو مرتو تصدق . الله يلطف بنا
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5 - مغربي أصلي الأحد 22 مارس 2020 - 18:09
تتبرعون بمال ليس بمالكم
ذلك مال المتقاعدين يشبه مال اليتامى لا تلمسوه إلا بالخير.
مال يوفرونه ليعيشوا به إذا لم تقتلهم كورونا .
كما يقول المثل الشائع:
الطلاب يطلب وامرأته تصدق
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