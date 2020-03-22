24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/03/2020
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:26
|13:39
|17:03
|19:44
|20:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- الكتبية .. تدابير وقائية
- أخبار زائفة تورّط 3 أشخاص في إمزورن وسطات
- رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا
- المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم
- الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا"
شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" (5.00)
الشاعر سرحان يتخيل البشرية بدون ماء .. لهاث وكوابيس زرقاء (5.00)
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة للوفيات جراء فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- إدانة واسعة تنهال على خرق حالة الطوارئ الصحية في مسيرات ليلية - (429)
- خرق الطوارئ الصحية بفاس - (315)
- عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96 - (286)
- تزايد الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة .. الحصيلة: 104 حالات - (235)
- وزارة الصحة: إصابات جديدة ترفع "حصيلة كورونا" إلى 108 بالمملكة - (152)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الصندوق المغربي للتقاعد يدعم صندوق "كوفيد 19"
الأحد 22 مارس 2020 - 17:33
في إطار المساهمات المتدفقة على صندوق الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلن الصندوق المغربي للتقاعد مساهمته فيه، تنفيذا للتوجيهات الملكية وتكريسا لمبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في الدستور.
وأورد الصندوق، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المدير العام قرر المساهمة بشهر من أجرته الشهرية؛ فيما سيساهم المسؤولون الإداريون بنصف شهر، والأطر بما تيسر لهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
2 - خليلوفيتش الأحد 22 مارس 2020 - 18:02
الله ايجازيكم بخير اللي بغا يساهم من جيبو آلله ايسهل عليه ما تقيسوش غير فصندوق التقاعد راه مريض بامراض مزمنة تقدر تشد فيه كورونا
3 - محارب سابق الأحد 22 مارس 2020 - 18:02
منذ مدة و انتم تقولون بان الصندوق المغربي التقاعد مهدد بالافلاس. منذ 23 سنة و انتم لم تزيدوا في معاشاتنا و لو سنتيم واحد رغم الزيادات التي عرفتها أسعار كل شيء و الزيادات في تحور الناشطين.
اولى لكم ان تحسنوا معاشاتنا لاننا اصبحنا من افقر الفقراء .
اولى لكم ان تحسنوا معاشاتنا لاننا اصبحنا من افقر الفقراء .
5 - مغربي أصلي الأحد 22 مارس 2020 - 18:09
تتبرعون بمال ليس بمالكم
ذلك مال المتقاعدين يشبه مال اليتامى لا تلمسوه إلا بالخير.
مال يوفرونه ليعيشوا به إذا لم تقتلهم كورونا .
كما يقول المثل الشائع:
الطلاب يطلب وامرأته تصدق
ذلك مال المتقاعدين يشبه مال اليتامى لا تلمسوه إلا بالخير.
مال يوفرونه ليعيشوا به إذا لم تقتلهم كورونا .
كما يقول المثل الشائع:
الطلاب يطلب وامرأته تصدق
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5