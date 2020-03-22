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اتحاد وكالات ينادي بالتضامن في التواصل والإعلان

اتحاد وكالات ينادي بالتضامن في التواصل والإعلان
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 22 مارس 2020 - 20:20

وجه اتحاد وكالات الاستشارات في التواصل وجمعية "ليزامبيريال" دعوة إلى المعلنين والجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين والمجموعات الاستثمارية والشركات العاملة في المغرب، من أجل التضامن مع الشركات والوكالات العاملة في مجال التواصل.

وأورد الاتحاد في بيان صحافي: "عندما تضرب الأزمة القطاعات الاقتصادية فإن أولى الميزانيات التي يتم تقليصها والتضحية بها هي تلك المتعلقة بالاستشارات والتواصل بشكل عام والتظاهرات والفن والثقافة، وهي من القرارات التي تترتب عنها مجموعة من التبعات السلبية، علما أن كل درهم يتم استثماره في قطاع التواصل يدر 15 درهما على الاقتصاد الوطني".

وطالب مسؤولو اتحاد وكالات الاستشارات في التواصل، في بيان صحافي، بضرورة أن تلتزم الشركات والفاعلون الاقتصاديون بتعهداتهم أمام الوكالات، مع الحرص على الالتزام بتسديد ما بذمتهم من مبالغ في الآجال القانونية، من أجل مساعدتها على المحافظة على توازنها المالي، وتمكينها من المحافظة على مناصب الشغل التي توفرها.

كما طلبت الوكالات من الفاعلين الاقتصاديين ضرورة مواصلة تعزيز أنشطتهم التواصلية لدعم علاماتهم التجارية، المرتبطة بدعم صور هذه العلامات سواء عبر القنوات التلفزية أو الإذاعات أو الجرائد والمنصات الرقمية.

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