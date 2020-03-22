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الرئيسية | مال وأعمال | كومادير: وضعية التموين الحالية لا تدعو للقلق‎

كومادير: وضعية التموين الحالية لا تدعو للقلق‎

كومادير: وضعية التموين الحالية لا تدعو للقلق‎
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 19:53

أعلنت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والفيدراليات البيمهنية التسع عشرة المكونة لها أنها تظل معبأة وتلعب دور التنشيط والمواكبة لمنهيي الفلاحة، خصوصا في هذه الظروف التي يمر منها المغرب، وذلك من أجل توفير تموين عادي ومنتظم للأسواق بالمواد الفلاحية والغذائية.

وأكدت الكونفدرالية (كومادير)، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "وضعية التموين الحالية لا تدعو للقلق؛ إذ إن العرض من المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية المصنعة يفوق بكثير الطلب عليها، سواء في المدة الراهنة أو في المدة التالية".

ونوهت الكونفدرالية والفيدراليات الفلاحية البيمهنية المكونة لها بانخراط الفلاحين ومربي الماشية والدواجن، والفاعلين في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في كل سلاسل الإنتاج، في توفير الإنتاج والتموين المنتظم لأسواق المملكة بالمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية.

ووجهت الكونفدرالية رسالة تقدير وامتنان خاصين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للدعم القوي والمواكبة لفائدة الفلاحين والفاعلين من طرف مصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها.

وأكدت الجهة ذاتها أن أسواق الجملة والمتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات البيع بالتقسيط ستبقى مفتوحة وممونة بانتظام، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية والحفاظ على سلامة العاملات والعمال في الضيعات والوحدات الصناعية للتحويل والتصبير؛ وذلك بالتطبيق الصارم للقواعد الصحية.

ودعت الكونفدرالية الشركات الفلاحية وشركات الصناعات الغذائية لجميع السلاسل الفلاحية إلى اتخاذ الإجراءات نفسها ومواصلة نشاطها بصورة عادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - نداء للسلطات الأحد 22 مارس 2020 - 20:35
بعض أصحاب المحلات لبيع الخضر . قامو بزيادة الاسعار. المرجوا من السلطات القيام باللازم فالمسكين هو الضحية الاولى.
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