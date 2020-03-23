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الرئيسية | مال وأعمال | "الضرائب" تكرس قابلية الخصم لتبرعات "كورونا"

"الضرائب" تكرس قابلية الخصم لتبرعات "كورونا"

"الضرائب" تكرس قابلية الخصم لتبرعات "كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 18:00

قالت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن التبرعات الموجهة إلى صندوق "تدبير جائحة كوفيد-19" يتم التعامل معها كنفقات قابلة للخصم من النتيجة الضريبية.

وجاء في بلاغ للمديرية أنه تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس تم إنشاء صندوق باسم "صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد" بمرسوم رقم 2.20.269 المنشور في الجريدة الرسمية ليوم 17 مارس 2020.

وذكر البلاغ أن إنشاء هذا الصندوق يدخل في إطار الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها للتعامل مع الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء، ولهذه الغاية يساهم الأشخاص الذاتيون والمعنيون في هذا الصندوق بتبرعات نقدية لدعم جهود التضامن الوطني.

وخصصت الحكومة عشرة مليارات درهم لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، تنضاف إليها تبرعات بالمليارات قدمها أثرياء وشركات ومؤسسات وموظفون كبار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطن بسيط الاثنين 23 مارس 2020 - 18:14
الي فهم شي حاجة يشرح لينا الخوت الله يلطف بينا
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5
2 - الهلالي عبد الصمد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:15
السلام عليكم . الضراءب لي كتمص الدم ديال المغاربة خصهم دابا اكونو فالواجهة و دعموا صندوق كورونا
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3
3 - خالد.ف الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
الدول الغنية أثقلت الدول الفقيرة و من جملتها المغرب بالديون و المخططات الشيطانية من حروب و أزمات مفتعلة لإستعبادها، و الٱن جاء أمر الله حتى يميز الخبيث من الطيب و العبرة لمن لا يعتبر !
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0
4 - DRAA الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
Bonne décision pour inciter les entreprises à faire des dons...
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0
5 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:27
ارج توضيح هذه الجملة:سيتم التعامل معها
اي:(التبرعات) كنفقات قابلة للخصم من النتيجة الضريبية.
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0
6 - فاسي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:31
اش كتقول مديرية الضراءب واش بنيتها
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-1
7 - حلوف كرموس الاثنين 23 مارس 2020 - 18:32
ادا كان التبرع سيخصم من الضرائب فلا ارى اي نوع من التضحية او التظامن الاجتماعي ، بما ان اداء الضرائب واجب وطني وبدونه لن يستمر اي مرفق عمومي. الى متى سنضل نكدب على انفسنا رغم الجائحة التي نعيشها. الى متى سنتعظ.
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-2
8 - عبدو الاثنين 23 مارس 2020 - 18:32
هنا وقف الجمل بالعربة...وكأني أدفع من جيبي . رغم اني أدفع موجبات قرضي بالفائدة و التي ليس لها عنوان. من هنا يزداد الغني غنى :ففي الوضع الحالي ، بالضبط يجب تدخل البرلمان والمستشارين وذوي النيات المنتجة لوقف استنزاف الهيئة الضريبية....فمن أين الحصول على الأجر والجزاء !؟
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-3
9 - hamid الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
يجب ايجاد حل لجثث المغاربة في ايطاليا واوروبا بشكل عام يجب ان يستغل المغرب صداقته مع فرنسا لنقل جثت ا لمغاربة ولما لا المسلمين الاخرين ايضايتم تخصيص مطار صغير في فرنسا يتم تجميع الجثت فيه وتنقلها طائرة مغربيةفي رحلة خاصة كل اسبوع سمعت عن روضة للمسلمين في ايطاليا امتلءت وعندما ارادو نقل الجتث لروضة في مدينة اخرى رفض المسؤولون بدعوى ان تلك الروضة لا يدفن فيها الا سكان تلك المدينة كما ان هناك حديث عن حرق للجثث يجب ان نفكر في اخواننا الموتا وان لا نتركهم في ايدي غير المسلمين
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-2
10 - حسن SD الاثنين 23 مارس 2020 - 18:35
أتساءل واش صندوق الگوارث مفيهـش گرونا علاه الوباء ماشي گارثة من هـادشي گامل الترتيب مگاينش من المفروض فلوس الضرائب على مر هـاد 20 سنةً الماضية إگون موفر إحتياط لجميع القطاعات گل مغربي راه ساهـم في صناديق براگا من السعايا وديرو خدمتكم
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