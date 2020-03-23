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كُتّاب وآراء
"الضرائب" تكرس قابلية الخصم لتبرعات "كورونا"
قالت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن التبرعات الموجهة إلى صندوق "تدبير جائحة كوفيد-19" يتم التعامل معها كنفقات قابلة للخصم من النتيجة الضريبية.
وجاء في بلاغ للمديرية أنه تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس تم إنشاء صندوق باسم "صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد" بمرسوم رقم 2.20.269 المنشور في الجريدة الرسمية ليوم 17 مارس 2020.
وذكر البلاغ أن إنشاء هذا الصندوق يدخل في إطار الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها للتعامل مع الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء، ولهذه الغاية يساهم الأشخاص الذاتيون والمعنيون في هذا الصندوق بتبرعات نقدية لدعم جهود التضامن الوطني.
وخصصت الحكومة عشرة مليارات درهم لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، تنضاف إليها تبرعات بالمليارات قدمها أثرياء وشركات ومؤسسات وموظفون كبار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
اي:(التبرعات) كنفقات قابلة للخصم من النتيجة الضريبية.