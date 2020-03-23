الأسعار تتراجع بالمغرب مقارنة بالأسبوع الماضي‬

هسبريس - أمال كنين

قالت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة إنها سجلت استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، كما "وقفت على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط".

وأكدت اللجنة أنه في ما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان.

وتضيف اللجنة ضمن بلاغ لها: "بخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، كقنينات غاز البوتان، فإن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط، إذ يتم تزويد نقط البيع بهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، ما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي؛ مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوتان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب".

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة اجتماعا يوم الإثنين برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية.

وتؤكد اللجنة الوزارية أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.