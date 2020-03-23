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الرئيسية | مال وأعمال | الأسعار تتراجع بالمغرب مقارنة بالأسبوع الماضي‬

الأسعار تتراجع بالمغرب مقارنة بالأسبوع الماضي‬

الأسعار تتراجع بالمغرب مقارنة بالأسبوع الماضي‬
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 23 مارس 2020 - 22:05

قالت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة إنها سجلت استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، كما "وقفت على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط".

وأكدت اللجنة أنه في ما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان.

وتضيف اللجنة ضمن بلاغ لها: "بخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، كقنينات غاز البوتان، فإن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط، إذ يتم تزويد نقط البيع بهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، ما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي؛ مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوتان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب".

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة اجتماعا يوم الإثنين برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية.

وتؤكد اللجنة الوزارية أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 22:17
انا نهار كامل كانقلب على البوطاغاز والو مالقيتهاش ماعرفتش واش غير انا ولا المغرب كامل مافيهش البوطا
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7
2 - وفاء الاثنين 23 مارس 2020 - 22:17
على سلامتنا الحمد لله تكوينا الاسبوع الماضي بالاثمنة الخيالية ديال السلع الخضر من جهة اللحم من جهة البقالة من جهة تالثة وزيد حتى مواد التنظيف وجيل تعقيم اليدين والكمامات وزيد وزيد الله يلطف وخلاص
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6
3 - عبدو الميموني الاثنين 23 مارس 2020 - 22:21
صحيح انخفاض ملموس في الأسواق ،لكن الفقير والمياوم،رغم الانخفاض: الوضعية هشة،والجيب ضربته كورونا فظهرت الاعراض الجانبية لهذا نهيب بلقاح جيبي حتى يستمر الحجر الصحي ولكم تحياتي.
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17
4 - هشام متسائل الاثنين 23 مارس 2020 - 22:32
الواقع في واد والبيانات والإحصائيات من واد آخر إن لم نقل من كوكب آخر
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6
5 - DeKiSs الاثنين 23 مارس 2020 - 22:38
المرجو من السادة المراقبين ان ينتبهوا إلى اثمنة تسقيط الدقيق المدعم من طرف الحكومة وشكرا
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12
6 - tarike الاثنين 23 مارس 2020 - 22:38
الله يكون معانا ليوما لخوضرا كانت طالعة بزاف بطاط 6 امطشة 8 بصلة ب10 كتقول رجعة فين رعة
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5
7 - rachid الاثنين 23 مارس 2020 - 22:41
اين كنت بالجنة المراقبة والللامرافبة من زمان لما اشتعلت الاثمان سبحان الله طبلي وهللي كأنك قدمت إنجاز. فقط العرض يفوق الطلب ولكن انتظري يرفع الحجر يرتفع كل شيء لاتتفاءلي بل سنتشاءم مع بداية رمضان
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2
8 - الحسيمة الاثنين 23 مارس 2020 - 22:42
حنا بعدا بالحسيمة مازال الاثمنة مرتفعة و زايدة في الارتفاع
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3
9 - طارق الاثنين 23 مارس 2020 - 22:43
الله يكون معانا ليوما الخضرا غاليا بصلة 10 مطشة 8 خص لمرقبة تكون كتمشي صلطة كيرفع فتمن
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1
10 - خالد فتحي من البيضاء الاثنين 23 مارس 2020 - 22:47
أصحاب الكراسي خاصهم مراقبة صارمة الكل كايبيع باش ما بغا خاصهم نجيو وتشوفو وتسمعو في قصبة الامين
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4
11 - بصيري الاثنين 23 مارس 2020 - 22:49
يجب الضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين الجشعين مثلهم مثل كورونا بالعكس هذا هو وقت التكافل والايثار والصدقة فجميع التجار بدون استثناء باعو وربحوا والحمد لله اذن تصدقوا وتذكروا الفقراء فهذا المرض لايفرق بين غني وفقير ولاهروب منه
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12 - JAOUAD الاثنين 23 مارس 2020 - 22:51
Nous devons agir avec un esprit de civisme, de bon sens et de solidarité pour dépasser ce moment tragique , qui sollicite plus que jamais l'unité de l'humanité.
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