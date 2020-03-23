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الرئيسية | مال وأعمال | إدارة الجمارك تدعو إلى خفض استيراد السيارات

إدارة الجمارك تدعو إلى خفض استيراد السيارات

إدارة الجمارك تدعو إلى خفض استيراد السيارات
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 23:20

وجّهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مراسلة إلى جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، تدعو من خلالها إلى خفض الاستيراد للحد من تأثر ميزان الأداءات.

وذكرت الجمارك، في مراسلة تتوفر هسبريس على نسخة منها، بتاريخ 23 مارس، أن الوضعية المعقدة التي يعيشها المغرب حالياً، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد، لها تداعيات عدة من بينها التأثير السلبي على ميزان الأداءات.

وأشارت المراسلة إلى أن إيرادات السياحة وتحويلات الجالية وإيرادت الصادرات التجارية والخدمات بدأت في تسجيل انخفاض مهم.

وجاء في المراسلة: "من أجل الحد من هذا التأثير، سأكون ممتناً بدعوة أعضاء الجمعية إلى خفض وارداتهم ما أمكن بالتفاوض مع الموردين حول التأجيل".

وأوضحت المراسلة أن "كل عضو في الجمعية مدعو إلى بعث جدول إلى الجمارك يتضمن الاستيرادات الجارية، إضافة إلى التي لم يكن بالإمكان تأجيلها أو إلغاؤها".

ويواجه المغرب، كما دول العالم، وضعاً صعباً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني وتوقعات النمو بشكل كبير.

وتفيد آخر إحصائيات صادرة الإثنين بأنه إلى غاية 13 مارس 2020 بلغ صافي رصيد العملة الصعبة حوالي 241.5 مليارات درهم، ما يضمن 5 أشهر من ورادات السلع والخدمات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - المغربي الحر الاثنين 23 مارس 2020 - 23:41
لنقاطع السيارات المستوردة و كذلك كل المنتجات الغير الضرورية دعما للاقتصاد الوطني.
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18
2 - driss الاثنين 23 مارس 2020 - 23:46
المرجو الدعوة لتشجيع استعمال السيارات المحلية الصنع لحماية اليد العامله والحفاظ على العمله الصعبة
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15
3 - عصام الاثنين 23 مارس 2020 - 23:47
لماذا تقوم الحكومة بمراسلتهم نحن في حالة طوارئ وعلى الحكومة أن تتخذ كل ما هو في مصلحة البلاد من دون استشارة أحد الله يوفقكم
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14
4 - البيضاوي11 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:03
هذه الامور من صلاحية الحكومة.ومتى كان للجمارك راي في سياسات الاقتصاد....فقط يعتمد على مكتب الصرف لتقييم مستوى العملة الصعبة المخصصة للاستيراد والتصدير .
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