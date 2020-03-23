إدارة الجمارك تدعو إلى خفض استيراد السيارات

هسبريس من الرباط

وجّهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مراسلة إلى جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، تدعو من خلالها إلى خفض الاستيراد للحد من تأثر ميزان الأداءات.

وذكرت الجمارك، في مراسلة تتوفر هسبريس على نسخة منها، بتاريخ 23 مارس، أن الوضعية المعقدة التي يعيشها المغرب حالياً، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد، لها تداعيات عدة من بينها التأثير السلبي على ميزان الأداءات.

وأشارت المراسلة إلى أن إيرادات السياحة وتحويلات الجالية وإيرادت الصادرات التجارية والخدمات بدأت في تسجيل انخفاض مهم.

وجاء في المراسلة: "من أجل الحد من هذا التأثير، سأكون ممتناً بدعوة أعضاء الجمعية إلى خفض وارداتهم ما أمكن بالتفاوض مع الموردين حول التأجيل".

وأوضحت المراسلة أن "كل عضو في الجمعية مدعو إلى بعث جدول إلى الجمارك يتضمن الاستيرادات الجارية، إضافة إلى التي لم يكن بالإمكان تأجيلها أو إلغاؤها".

ويواجه المغرب، كما دول العالم، وضعاً صعباً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني وتوقعات النمو بشكل كبير.

وتفيد آخر إحصائيات صادرة الإثنين بأنه إلى غاية 13 مارس 2020 بلغ صافي رصيد العملة الصعبة حوالي 241.5 مليارات درهم، ما يضمن 5 أشهر من ورادات السلع والخدمات.